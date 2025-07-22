Almanya'da binlerce şirket 'yeni sahibini' bulamazsa kapanacak!

Almanya genelinde on bine yakın işletme, mevcut sahiplerinin emekli olması veya işi bırakması sonrasında devralacak yeni girişimcilerin bulunamaması nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.





DW Türkçe'nin haberine göre Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan yaklaşık 9 bin 600 işletme bulunduğu, ancak yalnızca 4 bin yatırımcının bu işletmeleri devralmakla ilgilendiği kaydedildi.





DIHK açıklamasında, bu durumun son yıllarda giderek kötüleştiğine işaret edilerek, 2019'dan bu yana devir açığının neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.





DIHK Başkanı Peter Adrian, "Bu durum yalnızca zayıf işletmeleri değil, binlerce sağlıklı ve başarılı şirketi de kapsıyor" dedi.





Otel ve perakende sektörleri önde

DIHK tarafından hazırlanan rapora göre özellikle konaklama ve perakende sektörlerindeki işletmelerin devredilmesinde ciddi zorluklar yaşanıyor. Raporda, söz konusu alanlarda işletme devralmak isteyenlerin sayısının, mevcut işletme sayısının ancak üçte birine karşılık geldiğine dikkat çekildi.





Ulaştırma sektöründe ise bu oran dörtte bire kadar düşüyor.





Uzmanlar, artan devralma açığını yalnızca Almanya'daki demografik değişimle açıklamanın yeterli olmadığını belirtti. DIHK, son iki yıldır yaşanan resesyon, durgun seyreden ekonomi, yüksek enerji maliyetleri, yoğun bürokrasi ve nitelikli eleman eksikliğinin de bu tabloyu ağırlaştırdığını vurguladı.





DIHK ayrıca, işletme sahiplerinin dörtte birinden fazlasının, uygun bir devralan bulamamaları halinde şirketlerini tamamen kapatmayı düşündüğünü açıkladı.