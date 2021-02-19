Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bir çok Türkiye vatandaşı pasaportsuz kaldı /19 Şubat 2021 14:42

Almanya'da bir çok Türkiye vatandaşı pasaportsuz kaldı

Almanya’da konsolosluk hizmetleri kilitlendi. Vatandaş kapıya yığıldı. 1 milyon kişi pasaportsuz kaldı ve noterlerden vekalet verilemediği için insanlar her gün zarara uğruyor.

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Yurt dışında ve özellikle Almanya'daki Türklerin konsolosluklarda işlem çilesi katlanıyor. Personelin tüm çabalarına rağmen, yeni pasaport için 9 ay sonraya, noter için 4- 5 ay sonraya, nüfus için 6-7 ay sonraya ve diğer işlemler için de yine aylar sonraya gün veriliyor.

RANDEVUSUZA KAPI KAPALI

Randevu sistemi doğru işlemediği için, Almanya'daki Türkler, 1990'lı yıllar ve öncesinde olduğu gibi konsolosluk önlerine yığıldı. Almanya'daki başka hiçbir ülkenin konsolosluklarında böyle görüntü yok.


Randevu alamayan bir Türk, kendi konsolosluğuna giremiyor. Randevu alabilenlere ise, “09.00-12.00 arası gelin” deniliyor. Gelenlere bir de sıra numarası veriliyor ve yine insanlar saatlerce beklemek zorunda bırakılıyor.

CEZA ALMA KORKUSU

Berlin'deki başkonsolosluğun önü ve içi tıklım tıklım. Aynı manzara Frankfurt'ta, Köln'de ve diğerlerinde de yaşanıyor. Kapı önünde, içeride, ilgili birimlerin önündeki kuyruklar uzamaya devam ederken, Ankara'dan özellikle randevu sisteminin düzenlenmesi ile ilgili karar çıkmadı.



Konsolosluklara personel takviyesi bilgisi de gelmediği için pasaportu bitenler, Türkiye'ye işleri için bu yaz gidemeyecek. Ayrıca, yaşadıkları ülkede geçersiz pasaportla kaldıkları için ceza almaktan korkuyorlar.

ALMAN NOTERİ DAHA PAHALI

Noter işlemlerini yaptıramayanlar da, kiracısını çıkarmak, ev alıp satmak ya da başka işlerini yaptırmak için vekalet veremiyor ve her geçen gün zarara uğruyor. Alman noterlerinden vekalet verenler ise önce bunu çevirtiyor, sonra apostil damgası vurduruyor ve kurye ile gönderiyor. Bu yöntem daha pahalı ve Türkiye'de de bazı kesimler bunu tanımıyor.
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