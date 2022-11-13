Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da bir enflasyon protestosu daha /13 Kasım 2022 11:18

Almanya'da bir enflasyon protestosu daha

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan binlerce kişi artan enerji fiyatlarını ve hayat pahalılığını protesto etti.

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Başkent Berlin'deki "Kızıl Saray" olarak bilinen belediye binası önünde toplanan kalabalık elektrik, ısınma ve kira ücretlerine üst sınır konulmasını ve maaşların yükseltilmesi talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Protestocular, enerji krizinde kazançlarını maksimize eden büyük şirketlere ve yüksek gelirlilere ek vergiler getirilmesini, böylece ihtiyacı olan insanlarla dayanışma gösterilmesini talep etti.

Adil gelir dağılımı sağlanması yönünde slogan atan protestocular, daha sonra yürüyüşe geçti.

Protestocular, ayrıca fosil yakıtlardan daha hızlı şekilde uzaklaşılması istenen pankartlar açtı.

Gösterilere katılan Sacha adlı genç kadın, ülkede gençlerin bir geleceği olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Krizde, enflasyon içindeyiz. Artık kebap almaya bile gücümüz yetmiyor. Mutfak masraflarını nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz... En az beş yıl daha ailelerimizin yanında kalacağız zira kendi evimize çıkamıyoruz"

Almanya'da enflasyon kaç?

Cuma günü açıklanan son verilere göre Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesine çıkarak ekim ayında yüzde 10,4'e yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Kurumu, (Destatis) eylül ayı enflasyon oranının rekor kırarak yüzde 10'a yükseldiğini açıkladı.

Destatis tüketici fiyatları endeksinin bir önceki aydan itibaren yüzde 1,9 oranında arttığını belirtmişti.

Son açıklanan rakamla ülkedeki enflasyon oranının 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

Enflasyon hane halkının alım gücünü zayıflatıyor ve Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinin can damarı olan sanayiyi zorluyor.

Keza Berlin'de kiralar yükseliyor ve birçok kiracı daha ucuz fiyata ev bulmak için mücadele ediyor.

Gelecek yıl yüzde 0,4'lük bir resesyon öngörüsünde bulunan hükümet, enerji fiyatlarındaki artışı hafifletmek için yaz öncesinde 9 euroluk tren biletleri ve yakıtta indirim gibi bir dizi adım atmıştı. Ancak bu önlemler sonbaharda sona erdi.

Eylül ayında Başbakan Olaf Scholz, hane halkı ve işletmeler için enerji maliyetlerini sınırlamak amacıyla 200 milyar euroluk bir fon açıkladı.

Başbakan Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana artmaya devam eden enerji fiyatlarını kontrol altına almak, tüketicileri ve iş yerlerini enflasyona karşı korumak için 200 milyar euro ayıracaklarını dile getirdi.
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