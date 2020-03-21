Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Bir günde 2705 Yeni Vaka Görüldü /21 Mart 2020 14:07

Almanya'da Bir günde 2705 Yeni Vaka Görüldü

Almanya'da son 24 saat içerisinde 2705 kişide daha Corona virüsüne rastlandı. Böylece Almanya'da vaka sayısı 17 bine yaklaştı.

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AVRUPA'DA SON 24 SAAT 

Almanya'da Corona Virüsü Vaka Sayısı 16 Binin Üzerine Çıktı

Almanya'da Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı bir günde 2705 kişi daha arttı. Son vakalarla birlikte ülke genelindeki vaka sayısı da 16 bin 662'ye ulaşmış oldu. Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 16 kişi de hayatını kaybetti. Almanya'da Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek toplam 47 kişi hayatını kaybetti.


Sırbistan'da İlk Ölüm

Sırbistan'da 59 yaşında bir erkek hasta Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Bugüne dek resmi rakamlara göre 135 vakanın bulunduğu Sırbistan'da, 8 vakanın da durumunun kritik olduğu açıklandı. Sırbistan bugün itibariyle toplu taşımayı durdurma ve restaurant ve kafeleri kapatma kararı aldı.

İtalya'daki Corona Vakaları Bir Günde 6 Bin Arttı

Avrupa'da Corona virüsü salgınının en kötü vurduğu ülke İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti. Son 24 saat içinde 6 bine yakın yeni vaka tespit edildi.

Corona virüsünden can kaybı sayısında dün Çin'i geride bırakan İtalya'da, son 24 saat içinde 380'i kuzeydeki Lombardy bölgesinde olmak üzere 627 kişi daha yaşamını yitirdi ve ülkedeki toplam ölü sayısı 4032'ye yükseldi.

İtalya'daki toplam vaka sayısı da son 24 saatteki 6 binlik artışın ardından 47.021'e çıktı.


Fransa'da Corona Vakalarında Son Bilanço

Fransa'da Corona vakası sayısı 12 bin 612, ölü sayısı da 450'ye yükseldi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, halen 1297 kişi de yoğun bakımda bulunuyor.

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