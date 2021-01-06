Almanya'da bir ilk: 'Ahmet' fırtınası

"Yeni Alman Medyacılar" (NdM) adlı kuruluş, Meteoroloji Dairesi'den 2021 yılına ait alçak ve yüksek hava basınç cephelerinin telif haklarını satın alarak ülkede yaygın olan Ahmet, Cemal, Goran, Dimitrios gibi yabancı kökenli isimler verdi.







Euronews'te yer alan habere göre Alman Meteoroloji Dairesi, isim haklarını 240 ila 360 Euro (yaklaşık 2-3 bin TL) arasında satıyor.





'Önemli olan toplumsal çeşitliliğin her yerde normal karşılanması'





İnternet'te #wetterberichtigung (#HavaDurumuDüzeltme) hashtag'ı ile başlayan bu proje Almanya'nın çeşitliliğinin topluma daha iyi yansıtılmasını talep eden sembolik bir girişim.





Yeni Alman Medyacılar'ın Başkanı Ferda Ataman, "Bugüne kadar, meteorolojik olaylarda çoğunlukla tipik Alman isimleri veriliyordu. Havayı çeşitlendirmek, sadece sembolik bir çıkış. Önemli olan toplumsal çeşitliliğin nihayet her yerde normal karşılanması” dedi





2021'in meteorolojik olaylarına Reinhard, Volker ve Margarethe gibi geleneksel Alman isimleri verilmeye de devam edilecek.





Medyada çeşitlilik için kota talebi





Yeni Alman Medyacılar örgütü ayrıca Alman medya kuruluşlarının ülkedeki çeşitliği daha iyi yansıtması için kotaların oluşturulmasını savunuyor.





Bugün Alman basınında muhabirler ve editörlerin yalnızca yüzde 5 ila 10'unun göçmen kökene sahip olduğunu tahmin ediliyor.



