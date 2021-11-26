Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bir ilk: Hava kuvvetleri korana hastalarını taşıyacak /26 Kasım 2021 19:10

Almanya'da bir ilk: Hava kuvvetleri korana hastalarını taşıyacak

Alman hava kuvvetleri, Covid-19 hastaları nedeniyle bazı eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolması üzerine bu hastaları, uygun hastanelerin bulunduğu yerlere taşımak üzere görevlendirildi. Ülke tarihinde bu tür bir görevlendirme ilk kez yaşanıyor.

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Almanya’da Covid-19 vakalarında yaşanan hızlı artış sonucu bazı eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolması üzerine hava kuvvetleri bu bölgelerdeki hastaları, uygun hastanelerin bulunduğu eyaletlere taşımak üzere görevlendirildi.

Bir güvenlik yetkilisi, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, bugün ilerleyen saatlerde hava kuvvetlerinin güneydeki Memmingen kasabasından kuzeydeki Osnabrück yakınlarındaki Münster’e yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarını götüreceğini bildirdi. Alman hava kuvvetlerinin “yoğun bakım üniteli” özel altı uçağı bulunuyor ve bunlar tarihte ilk kez kullanılmış olacak.

Almanya, yaz boyunca koronavirüs enfeksiyon oranında bir düşüş kaydetti, ancak vakalar son haftalarda keskin bir şekilde arttı ve günlük yeni enfeksiyonlar Cuma günü 76.000’in üzerinde rekor kırdı. Bu hafta itibariyle, salgının başlangıcından bu yana ülkede koronavirüsten ölenlerin toplam sayısı 100 bini geçti.

Perşembe günü ağırlıklı olarak güney ve doğudaki hastaneler, yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğuna dair uyarılar verdi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, dördüncü dalgayı kırmanın tek yolunun “temasların büyük ölçüde kısıtlanması” olduğunu, aksi takdirde, “tam kapanma” (lockdown) benzeri önlemler alınması zorunluluğu doğacağı ikazında bulundu.

Yeşiller partisinin eş başkanı ve Almanya’nın müstakbel dışişleri bakanı Annalena Baerbock, Spiegel dergisine, ne tüm nüfus için aşı zorunluluğunun ne de yeni bir “tam kapanmanın” göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Güney Afrika’da yeni bir COVID-19 varyantının tespiti, artan enfeksiyon sayılarına ilişkin endişeleri artırdı. Bugünden itibaren Güney Afrika’dan Almanya’ya gelenlerin 14 gün karantinada kalması gerekecek. Havayolları sadece Güney Afrika’daki Almanları getirmek üzere uçabilecek.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar için merkezi gözlemleme ve araştırma kurumu olan Robert Koch Enstitüsü başkanı, yeni varyant hakkında çok endişeli olduğunu söyledi ancak şunları ekledi: “Şu ana kadar bu varyantın Avrupa’da veya Almanya’da tanımlandığını bilmiyorum.”
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