Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bir ilk: Merkel , salgın ile mücadele için orduyu göreve çağırdı /10 Ekim 2020 11:24

Almanya'da bir ilk: Merkel , salgın ile mücadele için orduyu göreve çağırdı

Almanya'da, özellikle büyük şehirlerde neredeyse her yerde korona enfeksiyonlarının sayısı artıyor. Büyükşehir Belediye başkanları askerin daha müdahil olması konusunda anlaştı

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Berlin, Hamburg, Bremen, Münih, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig ve Stuttgart.
Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Frankfurt dahil en büyük on bir Alman şehrinin belediye başkanları, korona sıcak noktaları için daha katı kurallar üzerinde anlaştılar.

Belediye Başkanlarının anlaştığı konuların başında Almanya Ordusu Bundeswehr'in pandemi mücadelesinde daha etkin olması geliyor . 

Özellikle askerler büyükşehirlerde alınan tedbirlere karşı yapılan eylemlerde faha etkin rol alacak. 
Almanya’da şu anda pandemiyle mücadelede sivil kurumlara yardım için toplam yaklaşık 1.400 asker görev yapıyor. Havaalanlarında dönen yolcular üzerinde yapılan testler,  tıbbi malzemelerin depolanması ve sağlık çalışanlarının yetersiz kaldığı yerlerde askerler etkin görev alıyorlar 
bir korona vakası olur olmaz temasları takip etmeyi destekliyorlar.

Almanya Federal Savunma Bakanlığı, 730 askerin ülke çapındaki sağlık birimlerinde görev yaptığını açıkladı 
Şimdi büyükşehir belediye Başkanları ihtiyaç halinde yardım isterlerse Ordu pandemi ile mücadeleye daha fazla dahil olacak 

Alman ordusu da bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Silahlı kuvvetler, pandemi kontrol altına almak için özel olarak, acil bir durumda uyarılabilen ve çağrılabilen toplam 15.000 asker konuşlandırdı. 

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