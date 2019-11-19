Almanya'da bir ilke imza attı

Yapay kalp ameliyatında Almanya’nın en prestijli ödülü ‘Wictress’ sahibi olan Dr. Dilek Gürsoy’a dün de Almanya’da "yılın doktoru" ödülü verildi.





Dilek Gürsoy Almanya’da iki ödülü de alan ilk kadın doktor olarak tarihe geçti.





German Medical Award tarafından "yılın doktoru" ödülüne layık görülen Gürsoy dün gece Düsseldorf CCN Kongre Merkezi'nde yapılan resmi törenle plaketini aldı.





GÜRSOY: ÖDÜL BENİ ÇOK CESARETLENDİRDİ





Yapay kalp alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen Gürsoy, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ödülün kendisini daha çok cesaretlendirdiğini ve yoluna devam edeceğini söyledi.





Dr. Dilek Gürsoy tören sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, 2010 yılından beri yapay kalp üzerinde çalıştığını, ilk ameliyatı Duisburg’da 2012 yılında gerçekleştirdiğini, bilimsel çalışmalarında insan ve hayvan olmak üzere yaklaşık 50 yapay kalp ameliyatı yaptığını ifade etti.





Nevin Gürsoy, "Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz." dedi.





YAPAY KALP HASTANESİ KURMAK İSTİYOR





Ebeveyn desteği olmadan çocukların başarılı olamayacağının altını çizen Gürsoy, anne babalardan çocuklarına destek vermelerini isteyerek, genç kızlara cerrahlık mesleğine yönelmelerini tavsiye etti.





Gürsoy ayrıca Avrupa’da Yapay Kalp Hastanesi kurmak istediğini ifade etti.





Dr. Gürsoy, "Türkiye’de çalışmak ister misiniz?" diye soran bir gazeteciye, “Herkes gözünü Avrupa’ya dikmiş durumda, ancak Türkiye sağlık noktasında hastaneleriyle doktorlarıyla çok başarılı.” cevabını verdi.ö





‘Medical Award’ ödülü Almanya’nın en seçkin doktorlarından oluşan komisyonun oy birliğiyle karara bağlanıyor.





Dr. Dilek Gürsoy ilk ödülü olan Wictress’i aldığında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in övgülerini almıştı.





Gürsoy geçen ay da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daveti üzerine İstanbul’da yapılan 6’ncı Tıp Kurultayı’na onur konuğu olarak katılmıştı.



