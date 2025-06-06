Almanya'da bir milyon kişilik sığınaklar yapılacak

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, ülke genelindeki sığınakların sayısının hızlı bir şekilde artırılacağını duyurdu.





Tiesler, Süddeutsche Zeitung'a (SZ) verdiği röportajda, "Yüksek koruma kabiliyetine sahip sığınak tesislerinin yapımı hem çok para hem de zaman gerektirir" diyerek daha hızlı çözümlere odaklanacaklarını ve bunun için var olan "tünellerin, metro duraklarının, yer altı otoparklarının ve kamuya ait binalardaki bodrumların sığınaklara dönüştürüleceğini" dile getirdi.





Bu şekilde "hızlıca bir milyon kişi için korunma alanları" oluşturulmasının mümkün olduğunu aktaran Tiesler, ilgili sığınak tasarısının bu yaz bitmeden hazır olacağını belirtti.





"Avrupa'ya yönelik bir saldırı savaşından endişe ediyoruz"

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da sığınak sayısının artırılması girişiminin başlıca sebebi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşla, Avrupa'nın değişen güvenlik mimarisi. SZ'ye yaptığı açıklamada, "Almanya'da uzun bir süredir, savaşın artık bizim hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığı görüşü hâkimdi" ifadesini kullanan Ralph Tiesler, bunun artık değiştiğini vurgulayarak "Avrupa'ya yönelik bir saldırı savaşından endişe duyuyoruz" dedi.





Savaş ve afet durumlarında insanların güvende olabilmeleri amacıyla oluşturulan sığınaklar, burada belli bir süre kalınabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu bağlamda gıda, tuvalet ve kamp yatağı gibi konaklamaya olanak sağlayan unsurların da sığınaklarda bulundurulması gerekiyor.





"Önemli olan, insanların nerede korunabilecekleri bilgisine hızlı bir biçimde erişmeleri" diyen Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı, bunun için uyarı levhalarından ve akıllı telefonlara yüklenebilecek uygulamalardan yararlanılabileceğini vurguladı.





Sivil Koruma Dairesi'nin yerine getirmesi gereken görevlerin çok fazla ve çok masraflı olduğunu da dile getiren Tiesler, Daire'nin önümüzdeki dört yıl için 10 milyar euroya, 2030'dan itibaren gelecek 10 yıllık süreçte de en az 30 milyar euroya ihtiyaç duyduğunu aktardı.