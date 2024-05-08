Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da bir siyasetçi daha saldırıya uğradı /08 Mayıs 2024 15:55

Almanya'da bir siyasetçi daha saldırıya uğradı

Berlin'de bir saldırgan, kentin eski belediye başkanına saldırdı. Eyalet Ekonomi Bakanı Giffey'e yönelik saldırı, son günlerdeki şiddet tartışmalarını daha da alevlendirdi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da son günlerde siyasetçilere yönelik peş peşe yaşanan saldırılar tartışılıyor. Geçen hafta Dresden'de meydana gelen saldırıların yankısı dinmeden bu kez Berlin'de yeni bir şiddet olayı yaşandı.

Kimliği bilinmeyen bir erkek, başkent Berlin'in eski belediye başkanı Franziska Giffey'e sert cisimlerle dolu bir çanta ile saldırdı. Kütüphanede meydana gelen olayda Giffey, sırtı ve başından darbe aldı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hafif yaralanan siyasetçi, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi‘nden (SPD) olan Giffey aynı zamanda Berlin eyaletinin Ekonomi Bakanı.

Saldırının ardından Giffey, "İlk şokun ardından iyi olduğumu söyleyebilim" diye konuştu. "Herkesin fikrini ifade edebileceği özgür ve demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ancak net bir sınır var, o da şiddet" ifadelerini kullandı.

"Demokrasiye saldırı"

Selefine destek çıkan Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner saldırıyı "mümkün olan en güçlü şekilde kınadığını" söyledi. Wegner, "Siyasetçilere saldıran kimse demokrasimize saldırmış demektir" değerlendirmesinde bulundu. Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Wegner, "Bu yapılanı tolere etmeyeceğiz, şiddet ve nefretin her türlüsüne karşıyız" dedi. Siyasetçilere yönelik saldırılara daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

SPD'li Avrupa parlamentosu milletvekili Matthias Ecke geçen hafta, Avrupa seçimleri için kampanya çalışması yürüttüğü sırada saldırıya uğramıştı. Dresden'de meydana gelen olayda yaralanan 41 yaşındaki Ecke, bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Olayla ilgili 17 ve 18 yaşlarındaki dört şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin, "Elblandrevolte" adlı aşırı sağ grupla ilişkileri olduğu değerlendiriliyor.

Şiddet olaylarında büyük artış

Yine Dresden'de Yeşiller üyesi 47 yaşındaki bir siyasetçi de poster astığı sırada şiddet görmüştü. Saldırıyla ilgili 34 yaşında bir erkek ve 24 yaşında bir kadın tutuklandı. Zanlıların saldırıdan önce Almanya'da yasak olan Hitler selamı verdiği belirtiliyor.

Polis raporuna göre, Almanya'da siyasetçilere karşı işlenen suçlar 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 53 arttı. Bu durum İçişleri Bakanı'nı harekete geçirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 16 eyaletin içişleri bakanları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda bazı eyalet bakanları mevcut yasaların siyasetçilere karşı suçlara cevap vermekte yetersiz kaldığını, daha sert cezalar öngören yeni bir yasa gerektiğini söylediler.

Daha sert önlemler alınması gerektiği konusunda eyalet bakanları ile uzlaşan Faeser, mevcut yasanın sıkılaştırılması için Adalet Bakanı Marco Buschmann ile görüşebileceğini söyledi.
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