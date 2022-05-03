Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da bir Türk, 'polis müdahalesi sonrası' öldü /03 Mayıs 2022 13:17

Almanya'da bir Türk, 'polis müdahalesi sonrası' öldü

Almanya Mannheim'da 47 yaşındaki bir kişi, polis kontrolü sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın polis şiddeti nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.

SHABER3.COM

DW'nin haberine göre, Almanya'nın Mannheim kentinde 47 yaşındaki bir erkek, polis kontrolü sonrasında hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı devralan Baden Württemberg Eyaleti Asayiş Dairesi (LKA), Pazartesi öğlen saatlerinde şehir merkezinde iki polisin bir şahsı kontrol etmek isteğini, şahsın ise polislere mukavemet gösterdiğini açıkladı.

LKA'dan yapılan açıklamada, şahsın direnmesi üzerine polislerin güç kullanımı yoluna başvurduğu belirtildi, ancak söz konusu uygulama hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Açıklamada, kişinin aniden nabzının durduğu, olay yerinde kalp masajı yapıldığı, ancak ambulansla götürüldügü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölüm sebebinin otopsi sonucu belirlenmesi bekleniyor.

Ceset otopsi yapılmak üzere adli tıbba sevk edildi. Mannheim emniyeti olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapmazken soruşturmayı devralan LKA, olayda polislerin tutumunu da inceleyecek.



Polise ırkçılık suçlaması

Olayla ilgili olduğu belirtilen bir videonun internet ortamında yayılması ise polisin olay sırasındaki tutumuna yönelik tepkilere yol açtı. Videoda bir polisin yerde yatan bir kişinin kafasını yumrukladığı görüntüler yer aldı.

Olay yerinde toplanan 200 kadar gösterici polisleri ırkçı şiddet uygulamakla suçladı. İnternette yapılan paylaşımlarda öldürülen kişinin Türkiye vatandaşı olduğunun ileri sürülmesi nedeniyle LKA, Twitter'dan bir açıklama yaptı ve söz konusu iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada, ölen kişinin Türk vatandaşı olmadığı kaydedildi. Ancak kişinin uyruğu hakkında da bir bilgi verilmedi.



LKA, ölen şahısla ilgili Mannheim Ruh Sağlığı Enstitüsü'nden bir doktorun, emniyete başvurarak "yardıma ihtiyacı olan 47 yaşındaki bir hasta" hakkında bilgi verdiğini, doktor ve iki polisin şahsın izini daha sonra şehir merkezinde bulduğunu duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da bir Türk, 'polis müdahalesi sonrası' öldü Sonraki Haber >>

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:48