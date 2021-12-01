Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bomba patladı: Yaralılar var /01 Aralık 2021 16:56

Almanya'da bomba patladı: Yaralılar var

Almanya'nın Münih kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir bomba patladı. Olayda en az 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

SHABER3.COM

Almanya'nın Münih kentinde Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) şantiyesindeki sondaj çalışmaları esnasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu biri ağır üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre polis tarafından yapılan açıklamada, Donnersberger Köprüsü civarında meydana gelen patlamanın ardından tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin kordon altına alındığı kaydedildi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, basına yaptığı açıklamada, sondaj çalışmaları esnasında İkinci Dünya Savaşı'nda uçaktan atılan 250 kilogramlık bir bombanın patladığını, yüzlerce metre alana dağılan enkazın incelenmesinin sürdüğünü ifade etti.

Herrmann, patlamada biri ağır üç kişinin yaralandığını söyledi.

Münih merkez tren istasyonuna yakın bir bölgede meydana gelen ve birkaç kilometre öteden duyulan patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve ambulansın olay yerine gönderildiği, polis helikopterinin de devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da bomba patladı: Yaralılar var Sonraki Haber >>

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:25:59