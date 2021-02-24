Almanya'da böylesi 141 yıldır görülmüyordu

Alman Meteroloji Dairesi, bu kış hava sıcaklığında rekor düzeyde değişiklik yaşandığını belirterek, sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880'den bugüne kadarki en yüksek değişimin kaydedildiğini duyurdu.





Almanya Meteoroloji Dairesi'ne göre, Göttingen'de sıcaklık 42 derece birden yükseldi.





Sputnik'in aktardığına göre Şubat ayı ortalarında -23.8 olarak ölçülen hava sıcaklığı 18 Şubat'ta +18.1 dereceye ulaştı. Bunun 1880 Mayıs'ından bu yana yaşanan en büyük hava değişikliği olduğu kaydedildi.





Hamburg'ta da bugüne kadarki en düşük hava sıcaklığı kaydedildi. Termometreler hava sıcaklığını -21 derece olarak ölçtü, böylece meteoroloji gözlem tarihinde ilk defa sıcaklık -20 derecenin altına düşmüş oldu.





Daha önce, Almanya ve Avusturya'da en az dokuz kişinin yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.