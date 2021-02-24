Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da böylesi 141 yıldır görülmüyordu /24 Şubat 2021 23:59

Almanya'da böylesi 141 yıldır görülmüyordu

Almanya'da son olarak 1880 yılında kaydedildiği belirtilen yüksek sıcaklık değişimi bu yıl Göttingen'de ölçülen 42 derecelik artışla bir kez daha gündeme geldi.

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Alman Meteroloji Dairesi, bu kış hava sıcaklığında rekor düzeyde değişiklik yaşandığını belirterek, sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880'den bugüne kadarki en yüksek değişimin kaydedildiğini duyurdu.

Almanya Meteoroloji Dairesi'ne göre, Göttingen'de sıcaklık 42 derece birden yükseldi. 

Sputnik'in aktardığına göre Şubat ayı ortalarında -23.8 olarak ölçülen hava sıcaklığı 18 Şubat'ta +18.1 dereceye ulaştı. Bunun 1880 Mayıs'ından bu yana yaşanan en büyük hava değişikliği olduğu kaydedildi.

Hamburg'ta da bugüne kadarki en düşük hava sıcaklığı kaydedildi. Termometreler hava sıcaklığını -21 derece olarak ölçtü, böylece meteoroloji gözlem tarihinde ilk defa sıcaklık -20 derecenin altına düşmüş oldu.

Daha önce, Almanya ve Avusturya'da en az dokuz kişinin yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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