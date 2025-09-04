Almanya'da bu olayı konuşuyor: Aşırı sağcı parti AfD'nin 7 adayı 2 hafta içinde öldü

Almanya’da aşırı sağcı parti AfD’nin Rhine-Westphalia bölgesinde aday gösterdiği 7’nci politikacı da öldü. 6 politikacının ölmesiyle gündeme gelen partide Kremenholl adayı 80 yaşındaki Hans-Joachim Kind de hayatını kaybetti. Alman polisi seçimler öncesi yaşanan yedinci ölüm için de doğal ölüm değerlendirmesi yaptı.





AfD Kuzey Ren-Vestfalya eyalet Başkan Yardımcısı Kay Gottschalk salı günü yaptığı açıklamada, “cinayet veya benzeri bir şeyin” “hiçbir belirtisi” olmadığını ve ölenlerin bazılarının “önceden var olan sağlık sorunları” olduğunu söyledi.





Gottschalk, “elbette bu vakaları gerekli hassasiyet ve özenle soruşturacağız” diye ekledi.





'İSTATİSTİKSEL OLARAK NEREDEYSE İMKANSIZ'

Ancak dördüncü ölümün bildirilmesinin ardından, parti eşbaşkanı Alice Weidel sosyal medyada bir paylaşımda, bu ölümlerin “istatistiksel olarak neredeyse imkansız” olduğunu söyledi.





European Conservative'in haberine göre, 66 yaşındaki Ralph Lange, 71 yaşındaki Wolfgang Klinger, 59 yaşındaki Stefan Berendes ve 59 yaşındaki Wolfgang Seitz, birbirlerinden iki hafta arayla hayata veda etti.





Aynı dönemde iki yedek aday da öldü. Alman yetkililer, iki ölümün de doğal nedenlerden kaynaklandığını belirttiler, ancak diğerlerinin nedeni hakkında yorum yapmadılar.





'NEDENLER AİLE MAHREMİYETİNDEN DOLAYI AÇIKLANMIYOR'

Edinilen son bilgilere göre, Almanya polisi ölümleri soruşturduğunu ve aile mahremiyeti nedeniyle ayrıntıların açıklanmadığını belirtti. Bu yılın başlarında aşırı sağ partinin göç politikalarını destekleyen teknoloji milyarderi Elon Musk, son günlerde AfD'ye desteğini yineledi. “Almanya ya AfD'ye oy verir ya da sonu gelir” dedi.





Tesla CEO'su, bu yılın başında Almanya'nın doğusundaki Halle'de düzenlenen AfD seçim kampanyası etkinliğine de sürpriz bir şekilde katılmıştı.





AFD'NİN YÜKSELİŞİ

Öte yandan AfD'nin eylül ayında yapılacak bölgesel seçimlerde rekabetçi olması beklenmiyordu. Ancak İngiliz BBC'nin haberine göre, parti 2022'deki son eyalet seçimlerinden bu yana önemli bir ilerleme kaydetti ve Kuzey Ren-Vestfalya'da anketlerdeki %5,4'lük oy oranını %16,8'e çıkardı.