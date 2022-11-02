Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bu yıl ekim ayı, mayıs gibi yaşandı /02 Kasım 2022 13:37

Almanya'da bu yıl ekim ayı, mayıs gibi yaşandı

Alman Meteoroloji Kurumu’na (DWD) göre bu yılın ekim ayı, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak iki ekim ayından biri olacak. Meteoroloji uzmanları, verilerin değerlendirilmesinden sonra Almanya’da ekim ayında ortalama 12.5 derece sıcaklık bekliyor.

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Merkezi Almanya'nın Offenbach şehrinde bulunan Alman Meteoroloji Kurumu DWD’den yapılan açıklamada, bir önceki ekim ayındaki rekor sıcaklık zirvesinin aşılıp aşılamayacağının hâlâ belli olmadığı belirtildi. Ancak rekor kırılmasa bile ortalama 12.5 derecelik sıcaklıkla bu yılın ekim ayının, uluslararası geçerliliği olan 1961-1990 referans dönemi değerinin 3.5 derece üzerinde olduğu kaydedildi. 1991-2020 arasındaki mevcut ve daha sıcak dönemle karşılaştırıldığında ise sapma 3.1 derece oldu. Bu ayın en yüksek sıcaklıkları 28 Ekim’de Freiburg yakınlarındaki Müllheim’da 28.7 derece ile kaydedildi. 


Ekim ayının en düşük değeri ise eksi 2.3 derece ile 20 Ekim’de Greifswald’ın doğusundaki Karlshagen’de tespit edildi. Güneşin en çok görüldüğü eyalet ise Berlin oldu. Berlin’de ekim ayı 175 saat güneşli oldu. DWD sözcüsü Uwe Kirsche, sıcaklıkların daha çok ‘bu ülkedeki tipik mayıs ayı’ gibi olduğunu, bu verilerin iklimin geleceğine yönelik bir başka bakış sunduğunu açıkladı. Almanya’da sıcaklıklar ve yağışlar 1881 yılından bu yana sürekli olarak kaydediliyor.
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