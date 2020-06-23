Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bulaştırma katsayısı 2,76 /23 Haziran 2020 16:14

Almanya'da bulaştırma katsayısı 2,76

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ikinci dalga olasılığı konusunda iyimser konuştu. Enstitüye göre Almanya'da bulaştırma katsayısı 2,76.

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Almanya'da salgından sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) haftalık basın toplantısında Almanya'da koronavirüsün seyri ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Enstitünün Başkanı Lothar Wieler toplantıda Almanya'da ikinci bir dalganın  önlenmesi konusunda "çok iyimser" olduğunu kaydetti.

Wieler bu tahminini Almanya'da yaşayanların mesafe ve hijyen kurallarını ve ikinci bir dalganın nasıl engellenebileceğini bilmesi ile temellendirdi. Wieler "Bu gerçekten bizim elimizde, bizim sorumluluğumuzda" şeklinde konuştu.

Wieler bulaştırma oranındaki en son artışın dini bayramlar ve mezbahalarda yaşanan vaka artışları ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Almanya'da koronavirüs bulaştırma katsayısı, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle haftasonunda ciddi artış gösterdi.

Wieler toplantıda mezbahalardaki vaka artışları ile ilgili olarak çalışanların konaklama şartlarına ve mezbahalardaki düşük sıcaklığa işaret etti.

Bulaştırma katsayısındanda son durum

Wieler güncel bulaştırma katsayısını 4 günlük hesaplamalarda 2,76, yedi günlük hesaplamalarda 1,83 olarak açıkladı.

Wieler toplumu dikkatli olmaya çağırarak "Virüs hala ülkemizde" dedi ve yaz tatili sonrası okulların açılması ile birlikte hijyen kurallarına bağlı kalınmasını istedi. Almanya'da yaşayanların önümüzdeki aylarda kısıtlamalarla yaşamaya hazırlıklı olmalarını isteyen Wieler salgınla ilgili yakın gelecekte ciddi bir değişiklik olmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

RKI Başkanı yoğun bakım yataklarında ve solunum ünitelerinde darboğaz olmadığını kaydetti.
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