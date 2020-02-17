Almanya'da bütçe fazlası 'Mülteci Fonu'na gidecek

Ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti.





Panorama News'den Sadık Duran'ın haberine göre SPD üyesi Maliye Bakanı Olaf Scholz bu paranın çoğunun 2015’deki mülteci krizi sonrası oluşturulan fona aktarılacağını söyledi.





Bu katkıyla fonun büyüklüğü 48 milyar euroya ulaşacak. Yapılan bu öneri sonrası Alman milletvekilleri arasında sert sözlü tartışma yaşandı.





Aralarında Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in de olduğu çok sayıda muhafazakar milletvekili düzenli bir şekilde verilen bütçe fazlasının vergileri düşürmekte kullanılmasını istiyor. Muhalefetteki aşırı sol Die Linke, Liberal FDP ve aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partileri de vergilerin düşürülmesini istiyor.





Fakat iktidar ortağı merkez sol SPD bütçe fazlasının altyapı yatırımlarına ve ülkedeki gelir seviyesi düşük topluluklara yardım edilmesi için kullanılmasını istiyor.





CDU’nın kardeş partisi CSU lideri Markus Soeder ise bütçe fazlasının elektrik fiyatlarının düşürülmesinde kullanılmasını istiyor.