Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da bütçe üst üste üçüncü kez açık verdi /24 Şubat 2023 20:13

Almanya'da bütçe üst üste üçüncü kez açık verdi

Almanya'da devlet bütçesi 2022 yılında üst üste üçüncü kez açık verdi. Yaklaşık 101 milyar 300 milyon euroluk bütçe açığına neden olarak Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın sonuçları gösteriliyor.

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Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre Almanya'da devlet bütçesi 2022 yılında üst üste üçüncü kez açık verdi. Federal Hükümet, eyalet parlamentoları, belediyeler ve sosyal sigortaların giderleri, gelirlerinden yaklaşık 101 milyar 300 milyon euro daha fazla olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın sonuçlarının devlet bütçesine getirdiği yeni borçlar, korona tedbirlerinin bitirilmesi sonucunda kurtulunan borçları aştı" denildi. Federal İstatistik Dairesi "Bütçe açığı, bu nedenle yüksek olmayı sürdürüyor ancak (açık) bir önceki yıla göre 32 milyar 900 milyon euro daha küçük" ifadelerine yer verdi.

Dairenin yaptığı açıklamaya göre devlet bütçesinde gelirler 1 trilyon 820 milyar 800 milyon euro olarak kaydedilirken giderler 1 trilyon 922 milyar 100 milyon euro oldu. Bütçe açığının bir önceki yıla göre daha düşük olmasında gelirlerin yüzde 6,4 oranında artması giderlerdeki artışın ise yüzde 4,1 oranında kaydedilmesi etkili oldu.

Bütçe açığının Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,6'sına denk geldiği belirtildi. Oran bakımından da bütçe açığı önceki yıllara göre daha küçük. 2021 yılında bütçe açığı gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,7'sine, 2020 yılında ise yüzde 4,3'üne denk gelmişti.
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