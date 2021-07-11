Almanya'da büyük şüphe: Çin, Alman DNA'larını mı topluyor?

Bild gazetesi, ‘Çin Alman hamilelerin gen verilerini topluyor’ başlıklı haberinde, “Geleceğin kâbusu gibi, ama şimdiden gerçek oldu: Çin’de Alman hamilelerin ve dünyaya gelmemiş bebeklerin gen verileri gizli askeri araştırmalar için kullanılabilir” denildi. Almanya’daki laboratuvarlarda alınan kan örneklerinin Çin’in kontrolünde olan Hongkong üzerinden yasal bir biçimde Çin’e ulaşabileceğine dikkat çekilen haberde, Çin’in genetik verilerle oynayıp belirli verilere sahip insanlarda hastalığa yol açan virüsler üretebileceği ileri sürüldü.





ABD yönetiminin, Çin’in böyle bir teknoloji üzerinde çalıştığı yönünde birkaç ay önce uyarı yaptığı hatırlatıldı.





Reuters haber ajansı, Çinli BGI şirketinin, hamileliğin 8’inci haftasından sonra yapılabilen NIFTYtestini (bebeklerde en sık rastlanan kromozom anomalileri Trizomi 21, Trizomi 18 veya Trizomi 13’ün olup olmadığının, yani bebeklerin sağlıklı dünyaya gelip gelmeyeceklerinin saptanması) dünya genelinde 52 ülkeye sattığını duyurdu.

