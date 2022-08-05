Almanya'da çalışmak isteyen Türkler için iş başvuruları başladı

Almanya, havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi alımına onay verdi. Peki başvuru şartları ve imkanlar ne?Türkiye'den gelen işçilerin barınma ihtiyaçlarını işveren sağlayacak.Başvurularda 20 ile 40 yaş aralığı şartı getirildi. Ayrıca A2 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi gerekiyor.İhtiyaç halinde hızlandırılmış dil kursu da verilecek.Diğer ayrıntıları ise,anlattı.Belgeler tamamlandıktan sonra danışmanlar aracılığıyla iletim sağlanıyor. Konsolosluklardan veya bizlerden öğrenebilirler.Belgeler genelde güvenliğe yönelik oluyor. Başvurular olumlu giderse hızlandırılmış Almanca kursu veriliyor.7 bin 8 bin kişilik bir işçi açığı var. Türkiye'den şimdilik 2 bin kişi isteniyor.Kargo, bavul ve yer hizmetleri gibi ihtiyaçlar var. Bu departmanlara göre maaşlarda değişiklik gösterecek.Saatlik ücreti 14 Euro 25 cent.Türk işçi alımı için öncelik Türkiye’de havalimanında çalışan ve bu konuda mesleki deneyimi olan kişilere verilecek.Özellikle, havaalanı yer hizmetleri, check-in, havalimanı güvenliği ve bavul taşıma bölümlerinde mesleki deneyimi olanlar işe hemen alınacak.