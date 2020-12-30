Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da can kaybı rekoru /30 Aralık 2020 10:21

Almanya'da can kaybı rekoru

Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 1.129 kişinin hayatını kaybetmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 22 bin 459 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

Toplam vak'a sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi. Son 24 saatte 1.129 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin solunum cihazına bağlı olduğu vurgulandı.
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