Almanya'da can kayıplarının artmasından endişeli

Almanya'da salgın yönetiminde hükümete destek veren ve salgınla ilgili verileri takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. RKI Başkanı Lothar Wieler, bugün düzenlediği basın toplantısında salgının kontrol altına alınması için korona vakalarının sayısının "daha güçlü bir şekilde" azaltılması gerektiğini söyledi.





Sıkılaştırılan korona önlemlerinin ilk olumlu etkilerini gösterdiğini, ancak sayıların hâlâ yüksek olduğunu belirten Wieler, haftadan haftaya ölümlerin artmasını beklediklerine dikkat çekti.





Huzurevleri ve bakımevlerinde vaka sayısının yüksek seyrettiğini ve bunun "büyük bir endişeye" yol açtığını söyleyen Wieler, bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin de sınıra dayandığı uyarısında bulundu. Wieler, özellikle 80 yaş üzeri hastaların giderek daha fazla virüsten etkilendiğine işaret ederek "Yaşlılarımızı acilen korumak zorundayız" dedi.









Sağlık çalışanlarının da artık yorgun ve bitkin olduklarını vurgulayan Wieler, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi korona kurallarına her zaman ve her yerde uymalarını istedi. Virüsün insanların bir araya geldiği "her yerde" bulaşabileceğine dikkat çeken Wieler, ancak Covid-19'un kaçınılabilir bir hastalık olduğunu da sözlerine ekledi.









Almanya'daki son korona tablosu





RKI'nin verilerine göre son 24 saat içinde Almanya'da tespit edilen vaka sayısı 22 bin 046, can kaybı da 479.





Dün Kasım ayı başında sertleştirilen korona önlemlerinin11 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Buna göre tanıdık, akraba ve aile yakınlarıyla gerçekleştirilen buluşmalar, en fazla beş kişi ile sınırlı kalacak. 14 yaşın altındaki çocuklar ise bu sayıya dahil edilmeyecek. 23 Aralık ile yılbaşı arasında ise 14 yaşın altındaki çocuklar hariç, 10 kişiye kadar toplantılara izin verilecek.





Restoran ve barlar kapalı kalacak. Maske zorunluluğu dükkanlarda genişletilecek, otoparklarda da geçerli olacak. Gerekirse yerel yönetimler ek önlemler alabilecek. Yılbaşı gecesinde havai fişek atılmasından kaçınılması isteniyor. Kalabalık meydanlarda ve sokaklarda havai fişekler yasaklanacak.