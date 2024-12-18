Almanya'da casusluk alarmı: Donanma üssünde fotoğraf çeken Çinli tutuklandı

Almanya'nın Kiel kentinde, donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken bir Çinli "casusluk" şüphesiyle tutuklandı.



Alman kamu yayın kuruluşu WDR'den aktarılan habere göre, 9 Aralık'ta bir Çin vatandaşının Kiel-Wik deniz üssündeki askeri mülkte izinsiz fotoğraf çektiği belirlendi.



Güvenlik görevlilerinin polise teslim ettiği kişinin cep telefonu ve diğer eşyalarının Schleswig-Holstein'daki Eyalet Kriminal Polis Ofisi tarafından incelendiği ifade edildi.



Müfettişlerin, "casusluk" şüphesiyle tutuklanan şüphelinin yabancı bir gizli servis için çalışıp çalışmadığını ve fotoğrafları casusluk amacıyla çekip çekmediğini araştırdığı duyuruldu.



Alman askeri istihbarat servislerinin raporlarında, Alman Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) yönelik casusluk faaliyetlerinde son dönemlerde artış olduğu belirtiliyor.