Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da casusluk alarmı: Donanma üssünde fotoğraf çeken Çinli tutuklandı /18 Aralık 2024 23:31

Almanya'da casusluk alarmı: Donanma üssünde fotoğraf çeken Çinli tutuklandı

Almanya'da donanma üssünde fotoğraf çektiği belirlenen bir Çin vatandaşı, 'casusluk' şüphesiyle tutuklandı.

SHABER3.COM

Almanya'nın Kiel kentinde, donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken bir Çinli "casusluk" şüphesiyle tutuklandı.

Alman kamu yayın kuruluşu WDR'den aktarılan habere göre, 9 Aralık'ta bir Çin vatandaşının Kiel-Wik deniz üssündeki askeri mülkte izinsiz fotoğraf çektiği belirlendi.

Güvenlik görevlilerinin polise teslim ettiği kişinin cep telefonu ve diğer eşyalarının Schleswig-Holstein'daki Eyalet Kriminal Polis Ofisi tarafından incelendiği ifade edildi.

Müfettişlerin, "casusluk" şüphesiyle tutuklanan şüphelinin yabancı bir gizli servis için çalışıp çalışmadığını ve fotoğrafları casusluk amacıyla çekip çekmediğini araştırdığı duyuruldu.

Alman askeri istihbarat servislerinin raporlarında, Alman Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) yönelik casusluk faaliyetlerinde son dönemlerde artış olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da casusluk alarmı: Donanma üssünde fotoğraf... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:08