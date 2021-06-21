Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da casusluk suçlaması /21 Haziran 2021 19:31

Almanya'da casusluk suçlaması

Almanya’da Rus vatandaşı araştırma görevlisi Ilnur Nagaev casusluk suçlamasıyla tutuklandı.Almanya'da Rus gizli servisine çalıştığı iddia edilen Rusya vatandaşı Ilnur Nagaev'in evine polis tarafından baskın düzenlendi.

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Augsburg Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Nagaev’in evinde ve işyerinde yapılan aramanın ardından suçunu kabul ettiği ve tutuklandığı açıklandı.

Federal savcılık, Nagaev’in Ekim 2020 yılından bu yana Rus gizli servisine çalıştığını ve Augsburg Üniversitesi’ndeki bilimsel ve teknik kürsüde araştırma görevlisi olduğunu açıkladı. Savcılığa göre Nagaev, Ekim 2020 ile Haziran 2021 arasında bir Rus dış istihbarat servisi üyesiyle en az 3 kez bir araya geldi, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aktardı ve bunun karşılığında para aldı.

Tutuklanan Ilnur Nagaev Almanya’ya gelmeden önce Moskova’daki Baikov Metalurji Enstitüsü’nde mühendis olarak çalışıyordu.

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