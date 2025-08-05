Almanya'da Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla geçen yıl tutuklanan iki kişinin yargılanmasına başlandı. Birbirleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şüphelilerden biri gözaltına alındığı sırada aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekili Maximilian Krah'ın asistanlığını yapıyordu.



Kimliği Jian G. olarak açıklanan Alman şüphelinin 2002'den bu yana Çin adına casusluk yaptığı iddia ediliyor. G., 2019-2024 yıllarında Krah'ın yanında çalışıyordu.



O dönem AfD adına Avrupa Parlamentosu Milletvekili olan Krah, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından AfD milletvekili olarak Almanya'da Federal Parlamento'ya (Bundestag) girdi.



Dresden savcılığı, Krah'ın yanındaki konumunu kullanan Jian G.'yi Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) tartışmalar ve kararlar ile aralarında "çok hassas" olarak değerlendirilenlerin de bulunduğu 500'den fazla belgeyi Çin'e iletmekle suçluyor.



G.'nin önde gelen AfD politikacıları hakkında istihbarat topladığı ve Almanya'da yaşayan Pekin muhalifi Çinlileri izlediği de iddia ediliyor. G. ayrıca Çinli muhalif çevrelere sızmak için sosyal medyada kasıtlı olarak Pekin yönetimine muhalif paylaşımlar yapmakla itham ediliyor.



Haftalık haber dergisi Der Spiegel'in aktardığına göre yetkililer, Jian G.'nin Krah ve diğer AfD'li politikacılarla yaptığı görüşmelerin kayıtlarına el koydu. Bu kayıtlarda parti eş başkanı Alice Weidel'in özel hayatı ve onun mevkidaşı Tino Chrupalla ile yaşadığı iddia edilen güç mücadelesine dair konuşmalar olduğu iddia ediliyor. Krah ise Jian G. ile bu konuları konuşmadığını savunuyor.

"Savunma sanayisi ile bağlantılı uçuşlar izlendi" iddiası



Aynı davada Leipzig Havalimanı'na lojistik hizmeti sağlayan bir şirkette çalışan Çin vatandaşı Yaqi X.'de yargılanıyor. Sanıklardan X.'in Leipzig Havalimanı'ndaki uçuşlar ve yolculara dair Jian G.'ye bilgi verdiği öne sürülüyor.



Savcılığa göre X.'in verdiği bilgiler, savunma ekipmanı taşıyan uçaklar ve Alman savunma şirketleriyle bağlantılı kişilerin uçuşlarını içeriyor.



Alman basınında yer alan haberlere göre, Yaqi X.'in ifşa ettiği bilgiler, özellikle Leipzig Havalimanı'nı kargo taşımacılığı için kullanan savunma sanayi devi Rheinmetall'e odaklanıyor. Alman Leopard tanklarını da üreten Rheinmetall, Ukrayna ordusunun önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.



Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada duruşmaların Eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.



Bu davada tanık olarak dinlenmesi beklenen AfD'li Maximilian Krah hakkında ayrıca kara para aklama ve yolsuzluk şüphesiyle Dresden savcılığınca yürütülen bir başka bir soruşturma daha bulunuyor. Der Spiegel'e göre, AfD Milletvekili'nin 2019-2023 yıllarında Jian G. ile bağlantılı şirketlerden 50 bin eurodan fazla ödeme aldığı iddia ediliyor, Krah ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.





AFP