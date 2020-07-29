Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da çocuk parası zamlandı /29 Temmuz 2020 14:16

Almanya'da çocuk parası zamlandı

Alman Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, bugün yaptığı toplantıda çocuk parasını 15 Euro daha artırmayı ön gören yasa tasarısını onayladı.

SHABER3.COM

2019 yılında çıkarılan yasayla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çocuk parasına 10 Euro zam yapılmıştı. Yeni tasarı Meclis’te onaylanıp yasalaşırsa aileler çocuk parasını 1 Ocak 2021’den itibaren 25 Euro zamlı alacak. Ailelere yeni yıldan itibaren iki çocuğa kadar çocuk başına 219 Euro ödenecek. Üçüncü çocuk için 225 Euro, dördüncü çocuk için ise ailelere 250 Euro çocuk parası ödenecek. Bu durumda gelecek yıldan itibaren iki çocuğu olan aileler her ay 438 Euro, üç çocuklu aileler 663 Euro ve dört çocuklu aileler ise 913 Euro çocuk parası alacak.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tasarı çocuklu çalışanlara vergi kolaylığı da sağlıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre çocuk başına vergiden muaf dilim artırıldı. Buna göre her çocuk için 570 Euro daha vergiden muaf tutulacak. Yıl sonunda yapılacak vergi denkleştirmede gelecek yıldan itibaren çocuk başına yıllık 8 bin 338 Euro vergiden muaf tutulacak. Tasarı yasalaşırsa ailelere yılda 12 milyar Euro yardım yapılmış olacak. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz Bakanlar Kurulu karanının ailelerin mali yükünü hafifleteceğini belirterek “Bu karar aileleri sevindirecek” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da çocuk parası zamlandı Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:43