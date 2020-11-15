Almanya'da Çocuk parasına zam geliyor





Dar gelirli ailelere ayrıca, çocuk parasına ilaveten ‘Kinderzuschlag’ adı verilen yardım parası veriliyor. Çocuk başına yapılan bu yardım ödemesi de 1.1.2021’den itibaren 20 euro zamlanarak 205 euro seviyesine çıkarıldı. Hem çocuk parası, hem de çocuk başına ödeme yapılan çocuk yardımı ödeneğinde yapılan toplam 35 euroluk zamla, dar gelirli ailelerin cebine yılda 840 euro (iki çocuk varsayıldığında) daha fazla girecek.





900 BİN ÇOCUK YARARLANIYOR

Federal Aile Bakanı Dr. Franziska Giffey, çocuk parasına ek olarak dar gelirli ailelere ayrılan çocuk yardımı ödeneğini çocukların yaşadığı fakirliğe karşı mücadelede etkili bir araç olduğunu belirterek, fakirlik sınırında yaşayan ailelerin geçimini desteklenmeyi amaçlayan çocuk yardımı ödeneğinin de, aylık geçim masraflarının artmasına paralel olarak yükseltilmesinin zaruri olduğunu vurguladı. Bakan Giffey, çocuk yardımı ödeneği ve konut yardımının yanı sıra dar gelirli ailelerin yuva masraflarından muaf olabileceklerini söyledi. Almanya’da koronavirüs pandemisinden dolayı çok sayıda iş yeri kapanırken veya çalışanlar kısa çalışma programına girerken fakirlik sınırında yaşayan çocukların sayısı arttı. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, çocuk yardımı ödeneğinden faydalanan çocuk sayısı son 10 ay içinde 900 bine yükseldi. Ocak 2020 itibariyle bu ödenekten yararlanan çocuk sayısı 300 bin dolayındaydı.

DİĞER YARDIMLAR NELER?

Dar gelirli ailelere sunulan diğer yardımlar özetle şunlar: - Okul yardım paketi: Her eğitim yılı için çocuk başına 150’şer euro tutarında okul yardımı yapılıyor. Dar gelirli ailelerin yararlandığı bu destek, gelecek yıl artacak. 1.1.2021’den itibaren okul yardım paketi çocuk başına 154.50 euroya yükseltilecek. - Dar gelirli öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma kartı veriliyor. - Okul ve yuvalarda ücretsiz öğle yemeği dağıtılıyor. - Ücretsiz ders takviyesi veya dershane yardımı yapılıyor. - Aylık 15 euro tutarında spor, müzik veya sanatsal faaliyetlere katılım yardımı yapılıyor.

Federal Meclis’in 29 Ekim tarihli oturumunda aldığı kararı, dar gelirli çocuklu ailelere çifte sevinç yaşatacak. 2. Ailelere Yardım Yasası uyarınca, 1.1.2021’den itibaren çocuk parası, 15 euro zamlanarak ilk iki çocuk için 219’ar euroya, üçüncü çocuk için 225 euroya, dördüncü çocuktan itibaren ise çocuk başına 250 euroya yükseltildi.