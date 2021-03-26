Almanya'da Çocuklarda daha fazla enfeksiyon görülmeye başladı

Almanya'da Koronavirüs pandemisiyle mücadeleyi takip eden Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaya göre Covid-19'a yakalanan çocuklar ve gençlerin sayısı hızla artarken yaşlılarda ciddi şekilde bir azalma söz konusu







Robert Koch Enstitüsü'nün (RKE) araştırmasına göre, koronavirüsün yayılmasında çocukların ve ergenlerin rolü değişiyor gibi görünüyor.





RKE'nin en son durum raporuna göre enfeksiyonların sayısı tüm yaş gruplarında artıyor, ancak özellikle çocuklar ve ergenlerde artış hızı daha fazla .





14 yaşına kadar olan çocuklarda yedi günlük vaka, son dört haftada ülke çapındaki vaka saysının iki katı 100.000 kişi başına 100 vakaya ulaştı.





RKE'ye göre salgınlar şu anda özellikle özel haneleri değil, aynı zamanda kreşleri, okulları ve profesyonel ortamı da etkiliyor.





Ayrıca , artık birçok sakinin aşı olduğu yaşlılar ve huzurevlerinde vaka sayısı giderek azalıyor.





Almanya'da haftalık yeni vaka sayısı ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.







