Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da çoğunluk kısıtlamaların sürmesinden yana /15 Mayıs 2020 10:28

Almanya'da çoğunluk kısıtlamaların sürmesinden yana

Almanya’da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 56'sı koronavirüs salgını nedeniyle getirilen mevcut kısıtlamaların devam etmesini istiyor, Bundesliga maçlarına yeniden başlanacak olmasını eleştiriyor.

SHABER3.COM

Kamu yayıncılık kuruluşu ARD tarafından Infratest dimap araştırma şirketine yaptırılan "Deutschlandtrend" adlı ankete göre, halkın yüzde 56'sı yeni tipkoronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen mevcut kısıtlamaların devam etmesini istiyor. Bu neredeyse her iki kişiden birinin, kısıtlamaların gevşetilmesini eleştirdiği anlamına geliyor.

Buna karşılık, ankete katılanların yüzde 40'ı alınan tedbirlerin gelecek haftalarda gevşetilmesinden yana olduğunu belirtti.

Koronavirüs döneminde Bundesliga maçları

Ankete katılanlara Alman birinci futbolligi Bundesliga maçlarına başlanlaması ile ilgili fikirleri de soruldu. Ankete katılanların yüzde 56'sı Cumartesi gününden itibaren maçların başlayacak olmasını eleştirdi. Yüzde 31'i ise maçların seyircisiz olarak oynanacak olmasını doğru bulduğunu ifade etti.

Mevcut kısıtlamaların devam edilmesinden yana olanların yüzde 62'si maçlara yeniden başlanacak olmasını yanlış olarak değerlendirdi.

Kısıtlamaların gevşetilmesinden yana olanların yüzde 40'ı maçların başlatılmasını doğru, yüzde 45'i ise yanlış bulduğunu dile getirdi.

Almanya'daki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bundesliga maçlarının oynanmasına ara verilmişti. Maçlar bazı kısıtlamalarla birlikte Cumartesi gününden itibaren seyirsiz olarak yeniden oynanmaya başlanacak.

ARD tarafından Infratest dimap araştırma şirketine yaptırılan ankete seçme hakkı olan 1074 kişi katıldı. Anket, bu hafta içinde Salı ve Çarşamba günlerinde yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da çoğunluk kısıtlamaların sürmesinden yana Sonraki Haber >>

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Yol verdiğine pişman oldu !

Yol verdiğine pişman oldu !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:19