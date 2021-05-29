Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Covid-19 dolandırıcılığı /29 Mayıs 2021 19:42

Almanya'da Covid-19 dolandırıcılığı

Almanya'da ücretsiz ve hızlı koronavirüs testi sunan test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan test sayısına ilişkin yanlış bildirim yapan test merkezleri hakkında soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Almanya’nın birçok kentinde hızlı koronavirüs testi hizmeti vermek amacıyla açılan test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

Bazı test merkezleri test sayısını yetkili birimlere gerçekte olduğundan çok daha fazla şekilde bildirdi. Araştırmada, “Yapılan testlerin sayısını herhangi bir kanıt göstermeksizin yolluyorlar. Ve para hesaplarına aktarılıyor” ifadeleri kullanıldı.

DW Türkçe’de  yer alan habere göre, Araştırmaya göre, Köln kentinde bulunan bir test merkezinde yalnızca 70 test yapılmış olmasına rağmen, Sigorta Doktorları Birliği’ne (Kassenärztliche Vereinigungen) yaklaşık bin kişinin test edildiğini gösteren bir fatura sunuldu. Essen ve Münster şehirlerinde de benzer uygulamalara rastlandı. Dolandırıcılık vakalarının ortaya çıkmasından sonra konunun soruşturma için savcılığa intikal ettiği bildirildi. Mevcut uygulamaya göre test merkezleri test başına altı eurosu malzeme gideri olmak üzere 18 euro fatura ediyor. Faturanın ibrazının ardından test ücreti Sosyal Güvenlik Dairesi tarafından test merkezinin hesabına yatırılıyor.
 
50 TEST MERKEZİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Münster kentinde gerçekleştirilen kontrollerden sonra, 50 test merkezi işleten bir şirketin lisansına el konduğu açıklandı. Bochum’da bulunan ve farklı yerlerde test merkezleri bulunan iki kişi hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve Ruhr Bölgesi’ndeki iş yerlerinin ve özel evlerin soruşturma kapsamında arandığı belirtildi.

Almanya’da ülke genelinde faaliyet gösteren ve hükümet tarafından finanse edilen hızlı test merkezleri; dışarıda yemek yiyebilmek, alışveriş yapabilmek ya da müze gezebilmek gibi faaliyetler için gereken negatif test sonucunu alabilmenin ücretsiz ve hızlı yolu olarak oldukça aktif kullanılıyor. Nisan ve Mayıs aylarında 660 milyon euro hükümetin test politikası kapsamında kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Bu hizmeti sağlayanların büyük bir kısmı işini profesyonelce ve düzgünce yapıyor” dedi ve kontrol mekanizmalarını sıkılaştırma konusuyla ilgileneceklerini söyledi.

Almanya Adalet Bakanlığı’ndan cumartesi günü yapılan açıklamada,”Uygulamada düzensizliklere rastlandığı durumda, ya da dolandırıcılıktan şüphelenildiği durumda cezai soruşturma gerekmektedir” dendi. Almanya’da ticari dolandırıcılığa 10 yıla kadar varan hapis cezası öngörülüyor.

Halihazırda Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 8 bin, Başkent Berlin’de bin 200 test merkezi bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Covid-19 dolandırıcılığı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:41