Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Covid-19 önlemlerini genişletmeme kararı aldı /13 Kasım 2020 19:08

Almanya'da Covid-19 önlemlerini genişletmeme kararı aldı

30 Kasım'a dek kısmi kapanmanın uygulandığı Almanya'da pandemi önlemlerinin kısa sürede gevşetilmesi beklenmiyor. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'da pandemiye dair son birkaç gündür iyi haberler gelse de, pazartesi günü yapılacak toplantıda önlemlerin gevşetilmesi için bir sebep olmadığını söyledi. Sözcü yeni vaka sayılarına dair eğrinin düzleşme eğiliminde olduğunu, ancak henüz bir dönüm noktasından bahsedilemeyeceğini vurguladı. Seibert, "Bu nedenle pazartesi günü kısıtlamaların gevşetilmesi beklenmemeli. Bu olamaz" dedi.

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Steffen Seibert önlemlerin gevşetilmesi, insanların yeniden bir araya gelmesine izin verilmesi halinde vaka sayılarının yeniden artışa geçeceğini belirtti. Başbakan Merkel'in Noel'in önemini ve "Noel'in yalnız geçirilmemesini" birçok kez dile getirdiğini söyleyen Seibert, bu konuda her bireyin kendisinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

30 Kasım'a dek sürecek kısmi kapanma önlemlerinin etkisi hakkında bir değerlendirmede bulunulması için erken olduğunu da söyleyen Seibert, bundan sonraki hedefin şimdiye dek olduğu gibi, bulaşma oranının 100 bin kişide 50 yeni vakaya düşürülmesi olduğunu hatırlattı. Sözcü Almanya'nın tamamında, hedeflenen bu rakama şu an için uzak olunduğunu belirtti.

Merkel eyalet başbakanlarıyla görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyaletlerin başbakanları pazartesi günü video konferans yoluyla pandemide son durumu masaya yatıracak. Ülkede başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler  30 Kasım'a dek kapalı kalacak. Eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de kasım ayı boyunca ülke çapında yasak.

Salgından sorumlu Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da son 24 saatte 23 bin 542 yeni vaka kayıtlara geçirildi. Bu rakam geçen haftaya göre 2 bin fazla.

Öte yandan Alman kamu televizyonu ZDF'in yaptığı ankete göre vatandaşların büyük bölümü alınan önlemlerle koronavirüs vaka sayılarının sınırlandırılabileceği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 55'i bu görüşü savunurken, yüzde 43'lük kesim ise önlemlerin vaka sayılarını frenlemesine şüpheyle baktığını belirtti. Vatandaşların yüzde 26'si başka önlemlerin de alınmasını savunurken, yüzde 14'lük kesim hali hazırdaki önlemleri "abartılı" bulduğunu kaydetti.
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