Almanya'da Covid-19 sebebi ile can kaybı 100 bini geçti

Aşı can kayıplarını azalttı





Huzur ve bakım evlerine aşı zorunluluğu





Almanya'da salgın konusunda hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre son 24 saat içinde 351 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ülkede ilk korona vakasının tespit edildiği Mart 2020'den bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 199'a ulaştı. Almanya'da koronadan bilinen ilk kayıp, 8 Mart 2020'de Mısır'dan tatilden dönen 60 yaşındaki Alman olmuş, sonrasında da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ilk korona vakaları tespit edilmişti.Almanya, Batı Avrupa'da en çok can kaybı veren dördüncü ülke oldu. İngiltere'de can kayıpları 140 bini, İtalya'da 132 bini ve Fransa'da 120 bini geçmiş durumda.Geçen zaman içinde salgında can kayıplarının azaldığını kaydeden RKI, ancak buna karşın vaka sayılarının tırmanışta olduğuna dikkat çekti. Son yedi gün içinde 100 bin kişide vaka sayısını gösteren insidans değerinin 419'a çıktığını açıklayan RKI, son 24 saat içindeki yeni vaka sayısının da 70 bin 961 olduğunu duyurdu.RKI, can kayıplarının oranının salgının başlangıcından bu yana düşmesinde aşının etkili olduğuna dikkat çekti. Daha az enfekte kişinin hayatını kaybettiğini, bunda da aşının rol oynadığını belirten RKI, ölenlerin daha çok hastalığın ağır seyrettiği yaşlı kişiler olduğu bilgisini verdi. Berlin Teknik Üniversitesi'nden (TU) Reinhard Busse de salgının başlangıcında yüzde 6 olan yoğun bakımda tedavi gören enfekte kişilerin oranının yüzde 0,8'e gerilediğini söyledi.Yoğun bakımda yatan hastaların ölüm riskinin yüzde 30 ila 50 orasında olduğunu belirten Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü Direktörü Stefan Kluge ise korona ölümlerini kalıcı olarak düşük tutabilmek için daha fazla kişinin aşı olması gerektiğini ifade etti. Bu konuda ilerleme sağlanamaması durumunda Almanya'da en az 100 bin ölüme daha hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunan Almanya'nın tanınmış virologlarından Christian Drosten da bunun da "iyimser" bir tahmin olduğunu vurguladı.Almanya'da artan vaka sayısı nedeniyle salgına karşı yeni önlemler alınması planlanıyor. Haber portalı Spiegel'de yer alan bilgiye göre, hükümeti devralmaya hazırlanan üçlü koalisyon, huzur ve bakım evlerinde çalışanlara aşı zorunluluğu ya da iyileştiğine dair belge ibraz etme yükümlülüğü getirmeyi değerlendiriyor.Genel bir aşı zorunluluğu getirilmesinde ise siyasiler arasında görüş ayrılıkları yaşanıyor.