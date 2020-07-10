Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da da korona salgını hayat pahalılığını tetikledi /10 Temmuz 2020 09:40

Almanya'da da korona salgını hayat pahalılığını tetikledi

Gıda ürünleri, kuaför, restoran, kafe, emlak fiyatları korona kriziyle yükselişe geçti. Kabak yüzde 92 ile zam şampiyonu olurken lahana yüzde 46, narenciye yüzde 30, karpuz yüzde 28, kavun yüzde 12 pahalandı.

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Almanya'da da korona salgını hayat pahalılığını tetikledi. Tüketiciler fiyat artışını iyice hissetmeye başladı. Salgın nedeniyle sezonluk işçi sıkıntısı Almanya’da kuşkonmaz ve çilek fiyatlarına yansıdı. Almanya Tarım Pazarı Danışma Kurumu (AMI) araştırmasına göre 2020 nisanında taze gıda ürünlerinin fiyatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Mayıs ayında ise tüketiciler gıda ürünleri için yüzde 8 daha fazla para ödemek zorunda kaldı.

KABAK, BİBER, KARNABAHAR, KARPUZ EL YAKIYOR

Kabak, karnabahar, biber gibi sebzeler Almanya’ya, koronanın en fazla vurduğu İspanya, İtalya ve Fransa’dan geliyor. AMI’ye göre sebze fiyatları nisanda yüzde 26, meyve fiyatları ise yüzde 16 arttı. Kabak yüzde 92 zamla zirve yaptı. Karnabahar, lahana gibi sebzeler yüzde 46 zam görürken, narenciye yüzde 30, karpuz yüzde 28, kavun yüzde 12 zamlandı. Pahalılık armut, şeftali, kaysı gibi mevsimlik diğer meyve fiyatlarında da kendini hissettirdi.

EMLAK, KUAFÖR, RESTORAN

Koronakriziyle emlak fiyatlarının düşüşe geçeceği tahminleri de tutmadı. Immowelt’in 60 şehirde yaptığı fiyat araştırmasına göre emlak fiyatları 45 şehirde yükselişini sürdürdü. Reutlingen, Solingen ve Leipzig kentleri emlak fiyat artışında başı çekti. Münih, Frankfurt, Stuttgart gibi emlak fiyatlarının çok yüksek olduğu büyük kentlerde artış eskisi kadar yüksek olmasa bile düşük seviyede devam etti. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre kuaför ve kozmetik bakım fiyatları da yüzde 5 arttı. Vergi indirimine rağmen restoran ve kafelerde fiyat artışı yüzde 2.5 oldu. Bazı restoran ve kafeler kişi başına 1 Euro hijyen parası kesiyor.
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