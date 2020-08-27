Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da da Turizm sektörü dibe vurdu, seyahat acenteleri iflasın eşiğinde /27 Ağustos 2020 15:01

Almanya'da da Turizm sektörü dibe vurdu, seyahat acenteleri iflasın eşiğinde

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), turizm sektöründe faaliyet gösteren 650 farklı şirketle ilgili araştırma yaptı. Araştırmanın sonucuna göre seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yüzde 60’ı iflas etmekle karşı karşıya.

SHABER3.COM

Koronavirus salgını Almanya’da turizm alanında faaliyet gösteren şirketlerin varlığını ciddi olarak tehdit ediyor. Koronavirüs salgını başladıktan sonra seyahat acentelerinde çalışanlarının yarısı işini kaybetti. Diğer yarısının büyük bölümü de kısa süreli çalışma uygulamasına tabi tutuldu. DRV Başkanı Norbert Fliebig Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada “Birçok şirket iflas tehdidi altında. Sektör krizden kurtulma mücadelesi veriyor” dedi. Devletin yaptığı yardımların çok önemli olduğunu ve işe yaradığını da belirten Fiebig, seyahat acentelerinin yüzde 70’inin ve tur operatörlerinin de yarısından fazlasının cirosunun büyük ölçüde düştüğünü söylerken “2020 yılı ciroları 2019 yılı cirolarının ancak yüzde 25’i seviyesinde” diye konuştu. Almanya’da tur operatörlerinin yüzde 85’i ve seyahat acentelerinin de yüzde 80’i kısa süreli mesai uygulamasına geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da da Turizm sektörü dibe vurdu, seyahat acenteleri... Sonraki Haber >>

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:09:41