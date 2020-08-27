Almanya'da da Turizm sektörü dibe vurdu, seyahat acenteleri iflasın eşiğinde

Koronavirus salgını Almanya’da turizm alanında faaliyet gösteren şirketlerin varlığını ciddi olarak tehdit ediyor. Koronavirüs salgını başladıktan sonra seyahat acentelerinde çalışanlarının yarısı işini kaybetti. Diğer yarısının büyük bölümü de kısa süreli çalışma uygulamasına tabi tutuldu. DRV Başkanı Norbert Fliebig Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada “Birçok şirket iflas tehdidi altında. Sektör krizden kurtulma mücadelesi veriyor” dedi. Devletin yaptığı yardımların çok önemli olduğunu ve işe yaradığını da belirten Fiebig, seyahat acentelerinin yüzde 70’inin ve tur operatörlerinin de yarısından fazlasının cirosunun büyük ölçüde düştüğünü söylerken “2020 yılı ciroları 2019 yılı cirolarının ancak yüzde 25’i seviyesinde” diye konuştu. Almanya’da tur operatörlerinin yüzde 85’i ve seyahat acentelerinin de yüzde 80’i kısa süreli mesai uygulamasına geçti.

