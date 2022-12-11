Almanya'da darbeye hazırlanmakla suçlanan 'İmparatorluk Vatandaşlarının' sayısı 23 bin









Alman basınına konuşan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayan kendilerini “İmparatorluk Vatandaşları olarak tanımlanan kişilerin sayısının hızla yükseldiğini söyledi.





“İmparatorluk Vatandaşları” sayısının 2022'de, bir önceki yıla göre 2 bin artarak 23 bine çıktığı bilgisini paylaşan Bakan Faeser, bunların yüzde 10’unun şiddet yanlısı olduğunu aktardı.





Bu oluşumun taraftarlarının kararlılıkla silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayan Faeser, yakın zamanda silah yasasının sertleştirileceğini kaydetti.



