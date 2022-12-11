Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da darbeye hazırlanmakla suçlanan 'İmparatorluk Vatandaşlarının' sayısı 23 bin /11 Aralık 2022 19:58

Almanya'da darbeye hazırlanmakla suçlanan 'İmparatorluk Vatandaşlarının' sayısı 23 bin

Almanya'da darbeye hazırlandıkları gerekçesiyle ülke genelinde operasyon yapılan ve bazıları gözaltına alınan 'İmparatorluk Vatandaşlarının' sayısının 23 bine çıktığı açıklandı.

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Alman basınına konuşan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayan kendilerini “İmparatorluk Vatandaşları olarak tanımlanan kişilerin sayısının hızla yükseldiğini söyledi. 

“İmparatorluk Vatandaşları” sayısının 2022'de, bir önceki yıla göre 2 bin artarak 23 bine çıktığı bilgisini paylaşan Bakan Faeser, bunların yüzde 10’unun şiddet yanlısı olduğunu aktardı.

Bu oluşumun taraftarlarının kararlılıkla silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayan Faeser, yakın zamanda silah yasasının sertleştirileceğini kaydetti.

Vergi ödemeyi reddediyorlar

Alman Polisi, 7 Aralık’ta bir grup imparatorluk vatandaşın operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İmparatorluk vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve onun demokratik yapılarını tanımıyor.

Alman İmparatorluğu’nun varlığının devam ettiğini savunan bu kişiler, Almanya'nın “hala askeri işgal altında olduğuna” inanıyor.

Homojen olmayan ve içinde aşırı sağcıların da yer aldığı bu ideolojinin taraftarlarının bazıları Alman kurumlarını tanımadığı için vergi ödemeyi de reddediyor.
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