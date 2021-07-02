Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Delta mutasyonuyla ilgili yeni tedbirler masada /02 Temmuz 2021 11:23

Almanya'da Delta mutasyonuyla ilgili yeni tedbirler masada

Almanya’da Delta varyantlı koronavirüsün hızla yayıldığı uyarısında bulunan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU), temmuz ayı sonuna doğru tüm yeni vakalar içerisindeki Delta oranının yüzde 80’lere çıkacağının beklendiğini söyledi. Spahn, “Tatil sezonunda nasıl tedbirler alınacak, ona bakacağız” dedi.

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Almanya’da 75 milyon aşı uygulaması yapıldığını vurgulayan Sağlık Bakanı, bunun iyi bir gelişme olduğunu belirterek, vatandaşların komple aşı olmaları yönündeki çağrısını yineledi. Aynı zamanda üçüncü doz aşı için hazırlıklar yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanı Spahn, Almanya’da yetişkin vatandaşların üçte ikisinin ilk aşısının yapıldığını, çifte aşı olanların oranın ise yüzde 37.3 olduğunu söyledi. Çifte aşının Delta’ya karşı koruyucu özelliği artırdığını belirten Spahn, gelecek sonbahar aylarından itibaren de üçüncü doz aşıların gündemde olduğunu dile getirdi.

SEYİRCİ ALINMASIN

Diğer yandan Avrupa Birliği ülkelerindeki Delta artışından UEFA’yı sorumlu tutan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU), Delta varyantlı virüsün kol gezdiği Londra gibi bir yerde, 60 bin seyirciye izin verilmesinin oldukça sorumsuz bir karar olduğunu söyledi. Bu açıklamadan sonra UEFA, Roma’daki çeyrek final maçı için İngiliz seyircilere bilet satışının durdurulduğu bilgisini paylaştı. Aynı zamanda Almanya’nın her sınır kapısına kulübe konup tatilden dönen herkesin bire bir kontrol yapılmasının söz konusu olmadığını kaydeden İçişleri Bakanı, sadece geri planda örtülü olarak test amaçlı seçici kontrollerin devam edeceğini belirtti.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Almanya’daki vatandaşların Delta varyantlı virüs karşısında geçen seneki pandemi dönemine göre daha fazla endişe duyduğu bildirildi. Dimap araştırma kurumu tarafından yapılan yeni ankete göre vatandaşların yüzde 62’sinin Delta varyantı nedeniyle endişe duyduğu, geçen yıl aynı dönem yapılan araştırmada ise yüzde 50 dolayında vatandaşın endişeli görüş belirtmiş olduğu dile getirildi.
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