Almanya'da dev protesto: CDU ve CSU'ya AfD tepkisi

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde iktidara gelmesi beklenen muhafazakâr Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin göç politikalarının sıkılaştırılmasına ilişkin federal meclis oylamalarında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile birlikte hareket etmesi ülke genelinde protestolara yol açtı.





DW Türkçe'nin haberine göre birçok siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve insan hakları savunucuları, göç politikalarının sertleştirilmesine karşı mücadele çağrısı yaparken, AfD'nin siyasette etkisini artırmasına karşı kamuoyu duyarlılığı da giderek artıyor.





Emniyet yetkilileri Pazar günü sadece başkent Berlin'de yaklaşık 160 bin kişinin protesto gösterisine katıldığını açıklarken, gösterinin organizatörleri katılım sayısını 250 bin olarak duyurdu. Berlin'de protestocular Reichstag binası önünde toplandı. Kalabalık daha sonra CDU genel merkez binasının önüne yürüdü, CDU ve Merz aleyhine sloganlar atıldı.





Saarbrücken'de düzenlenen gösteriye 15 bin, Kiel'deki gösteriye ise 14 bin civarında kişinin katıldığı bildirildi. Regensburg, Ulm, Potsdam gibi kentlerdeki gösterilere de kalabalık katılım olurken, Köln'de Ren Nehri'nde düzenlenen gösteride 350 tekne yer aldı. Nehirde arka arkaya sıralanan tekneler "Irkçılığa hayır" ve "Demokrasi ve çeşitlilik için" gibi yazılı pankartlar taşıdı.





Merz "AfD ile işbirliği yok" demişti

CDU lideri ve başbakan adayı Friedrich Merz, daha önce AfD ile herhangi bir iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı. Ancak AfD'nin desteğiyle Çarşamba günü federal meclisten geçen önerge, aşırı sağın karar süreçlerindeki etkisini artırdığı gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Kabul edilen önergenin bağlayıcı bir etkisi bulunmamasına rağmen, CDU/CSU'nun AfD'nin desteğiyle hareket etmesi kamuoyunda tepkilere neden oluyor.





CDU/CSU'nun hazırladığı, göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önerge aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle Çarşamba günü meclisten geçerken, Almanya'da ikincil korumaya ihtiyaç duyan sığınmacıların aile birleşimi haklarının kısıtlanması ve federal polise, haklarında sınır dışı kararı verilen sığınmacıların gözaltına alınmasını veya tutuklanmasını talep etme konusunda daha fazla yetki veren tartışmalı yasa tasarısı ise Cuma günkü oylamada AfD'nin desteğine rağmen meclisten geçmedi.