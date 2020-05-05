Almanya'da DieselGate'de ilk bireysel dava mahkeme önünde

Alman otomotiv devine kesilen idari para cezalarının ardından bireylerin açtığı davalardan ilki Almanya'nın en yüksek mahkemesinde görülmeye başlanıyor. Şu ana kadar Volkwagen aleyhine onbinlerce dava açılmış durumda fakat ilk defa Herbert Gilbert'in dosyası yüksek mahkemenin önüne gelecek.







Euronews'te yer alan habere göre Karlsruhe'deki federal hakimlerin Gilbert'in tazminat talebiyle ilgili kararını ilk duruşmada açıklaması beklenmiyor fakat konuyla ilgili duruşları hakkında ipuçları vermesi bekleniyor.





Skandal 2015 yılında Alman üreticisinin dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu aracında havayı gerçekte olandan daha az kirlettiğini göstermesini sağlayan yanıltıcı bir yazılım bulunduğunu kabul etmesiyle patlak vermişti.





Federal hakimlerin verecekleri karar ise 68 bin civarında kişi tarafından açılan davalar için emsal teşkil edecek.





Volkswagen dizel skandalı nedeniyle ceza, tazminat ve iadeler nedeniyle şu ana kadar 30 milyar euronun üzerinde ödeme yapmak zorunda kaldı.