Almanya'da DİTİB yine tartışmaların odağında

Almanya'nın nüfus açısından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da (KRV) İslam din dersi komisyonuna Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) dahil edilmesiyle başlayan tartışmalar büyüyor.

Yeşiller partili Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir, eyalet hükümetinin DİTİB ile işbirliği yapması sayesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman okullarına adım atmasının önünün açıldığını iddia etti. Die Welt gazetesine konuşan Özdemir, "Akıl alır gibi değil" diyerek işbirliğine tepki gösterdi. "Bu kararın, Alman anayasası ve açık toplum değerlerine saygı duyan diğer Müslüman gruplara ihanet" anlamına geldiğini ileri sürdü ve "Bundan geri dönülmeli" talebinde bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Hamburg Eyalet Teşkilatı Başkanı ve CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Christoph Ploß da, "DİTİB'in Erdoğan'ın Almanya'ya uzanan kolu" olduğunu iddia etti ve Ankara'dan Yahudi düşmanlığı ile Türk milliyetçiliğini Almanya'ya ithal ettiğini savundu. Bild gazetesine konuşan Ploß, "Bu kabul edilemez. O sebepten diyorum ki DİTİB ile işbirliğine son verilsin" açıklamasını yaptı.

DİTİB ile işbirliğine bir eleştiri de Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grup Başkan vekili Stephan Thomae'den geldi. O da İslam din dersinin her türlü dış etkiden bağımsız olması gerektiğini söyledi ve bunun DİTİB için söz konusu olmadığını savundu.





Yine FDP'li Kuzey Ren-Vestfalya Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer ise, DİTİB ile işbirliğinin belli şartlar çerçevesinde yapıldığını kaydederek, eyalet hükümeti ile DİTİB arasında imzalanan anlaşmaya hem federal hem de eyalet anayasa değerlerinin temel teşkil ettiğini savundu. Bakan Gebauer ayrıca, DİTİB'in uzun denetimler sonrasında İslam din dersi komisyonuna alındığını vurguladı. Kendi verilerine göre DİTİB Almanya'da bir dernek yapısı altında örgütlü Müslümanların yüzde 70'ini temsil ediyor.













DİTİB'den sert tepki

Son günlerde tartışmaların odağında olan ve 37 yıldır da Almanya'da dini ve sosyal hizmet veren DİTİB ise teşkilat tarihinde görülen en sert ve uzun açıklamalarından birini yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.





DİTİB yönetimi, 24 bin fahri çalışanı ve 200 bin üyesi ve onların aileleriyle birlikte 800 bin insanı temsil ettiğini vurguladı. Bu yönüyle de kendileri gibi Müslüman çatı örgütlerinin, ülkedeki Müslümanların küçük bir kesimini temsil ettiği iddialarına rakamlarla cevap vermiş oldu.





İlaveten DİTİB, tartışmalarda ülkedeki "susan çoğunluk" olarak yansıtılan grubu temsil ettiğini iddia eden bazı kişilerin inanan Müslümanların gerçekliğini yansıtmadığı gibi hiçbir dini hizmet de sunmadıklarını söyledi. Buna rağmen onların kamuoyunda "muhatap" olarak lanse edildiğini ve pek çok yerde yıllardır hizmet veren köklü kuruluşlarla aynı seviyede sayılıp kabul gördüklerini belirtti.





DİTİB ayrıca, İslam din dersi komisyonuna katılmasıyla başlayan tartışmalara eski veya halen vekil olan bazı poltikacıların da popülist tavrıyla müdahil olduğunu ve bu yolla anayasal temellerde var olan bir Müslüman cemaatin saf dışı bırakılmaya çalışıldığını kaydederek uyardı.





Kendisine yöneltilen, Ankara'nın etkisinde olduğu iddialarına atfen ise DİTİB, "Hiçbir zaman yabancı devletlerin etkisinde olmadıkları ve gelecekte de olmayacakları" vurgusuyla yanıt verdi.





15 Temmuz sonrası DİTİB ile işbirliği donduruldu

Federal sistemin hakim olduğu Almanya'da, eğitim, eyalet hükümetlerinin sorumluluğunda. Bu nedenle de İslam din dersi konusunda müfredatı, dersin biçimini, kaçıncı sınıflarda verileceğini, öğretmenleri, dersin normal veya tercihli olmasını eyalet yönetimleri belirliyor.





Almanya'da 2020 verilerine göre 900'den fazla okulda yaklaşık 60 bin öğrenci İslam din dersi eğitimi alıyor. Bunun da ailesi Müslüman ülkelerden gelen Almanya'daki çocukların yüzde 10'undan biraz fazlasına tekabül ettiği bildiriliyor. 16 eyaleti bulunan Almanya'da sekiz eyalette Alevi din dersi, dokuz eyalette de İslam din dersi veriliyor. Almanya'da İslam din dersi alan 60 bin çocuktan yaklaşık 22 bini şu dönem tartışmanın odağında olan KRV eyaletinde bulunuyor.











