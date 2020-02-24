Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Diyanet temsilcisinin evinin önünde silah sıktılar /24 Şubat 2020 09:59

Almanya'da Diyanet temsilcisinin evinin önünde silah sıktılar

Almanya'da Türk Diyanet temsilcisi Abdurrahman Atasoy'un evine kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi.

SHABER3.COM

Almanya'nın Heilbronn kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy’un evine kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi. Olay sonrası telefonla aranan Alman polisinin, "Tek işimiz siz değilsiniz" diyerek, olay yerine gelmediği belirtildi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Abdurrahman Atasoy, yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve polisin tüm çağrılarına karşın olay yerine gelmediğini yazdı. Atasoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumartesiyi pazara bağlayan gece, evimizin önünde silah sesleri duyduk. Evin giriş kapısında 5 adet mermi çekirdeği vardı. Polisi aradığımızda bize, ‘sizin gibi bir sürü işimiz var, ilk değilsiniz, beklemek zorundasınız’ dediler. Ancak pazar sabahı bir polis ekibi geldi ve olayı incelemeye aldı. Biz burada, Diyanet'in genel sekreteri olarak, vatandaşla yetkili makamlar arasında köprüyüz. Vatandaşımız ya da kurumlarımızın endişe içinde yaşamasını istemiyoruz."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Diyanet temsilcisinin evinin önünde silah sıktılar Sonraki Haber >>

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlginç kaza

İlginç kaza

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Yağmurda araç kullanmak zordur

Yağmurda araç kullanmak zordur

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Geyik kayak pistini basarsa

Geyik kayak pistini basarsa

'Dallas eğik kulesi': Yıkım başarısızlığı bina çekirdeğinin çoğunu sağlam bırakıyor

'Dallas eğik kulesi': Yıkım başarısızlığı bina çekirdeğinin çoğunu sağlam bırakıyor

Suriye'de ABD ve Rus askerleri karşı karşıya kaldı

Suriye'de ABD ve Rus askerleri karşı karşıya kaldı

Tepkilere sinirlenen Ali Koç protokolden aşağıya atladı

Tepkilere sinirlenen Ali Koç protokolden aşağıya atladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:23:01