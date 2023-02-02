Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinin yüzde 78,6'ı dolu /02 Şubat 2023 16:06

Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinin yüzde 78,6'ı dolu

Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 78,6 olarak kayıtlara geçti.

SHABER3.COM

Gas Infrastructure Europe, 1 Şubat itibarıyla Almanya'daki gaz depolama tesislerinin doluluk oranını açıkladı.

Buna göre, ülkedeki depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 78,6 oldu.

Söz konusu miktarın, Rusya-Ukrayna savaşından sonra yapılan yeni düzenlemede gerekli olan doluluk oranının iki katı olması dikkati çekti.

Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dolum seviyesi hedefini aştık. Bu, gazı tutumlu kullanan herkesin büyük bir ortak başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Müller, yeni hedeflerinin yazın Rus gazı olmadan gelecek kış için depolama tesislerini yeniden doldurmak olduğunu belirterek, bu hedefin gerçekleşmesinde yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin önemli rol oynayacağını ifade etti.

Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı, 14 Kasım 2022'de havanın ılık seyretmesinin etkisiyle yüzde 100'e yaklaşmıştı.

Almanya Gaz Depolama Girişimi verilerine göre, Almanya'da 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin toplam kapasitesinin 26 milyar metreküp seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği genelinde gaz depolama tesislerinde doluluk seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 72,1 oldu.
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