Almanya'da Doğal gaz faturalarını bakın kim ödüyor

Almanya'da gaz tüketicilerinin Aralık ayındaki ödemelerini federal hükümetin üstlenmesini öngören yasa tasarısı bugün Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

Yasa tasarısı, Almanya'da artan gaz fiyatları karşısında hanelerin ve küçük işletmelerin üzerindeki yükün hafifletilmesini hedefliyor.

Başbakan Olaf Scholz, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Acil yardım geliyor! Gaz müşterilerinin Aralık ayında ödeme yapmaları gerekmeyecek. Bunun masraflarını hükümet üstlenecek. Kabine toplantısında bugün enerji fiyatlarının frenlenmesi için bir adım daha atılması kararı aldık" ifadelerini kullandı.

8,9 MİLYAR EUROLUK BÜTÇE AYRILDI

Yaklaşık 20 milyon gaz tüketicisini kapsayan bu adım için 8,9 milyar euro bütçe ayrıldı. Yasa tasarısında, hükümetin bu parayı gaz tedarik eden şirketlere havale etmesi öngörülüyor. Söz konusu bütçe, 21 Ekim'de Alman meclisinde kabul edilen Ekonomi İstikrar Fonu tarafından karşılanacak.

KİRACILAR DA TEK SEFERLİK ÖDEMEDEN YARARLANACAK

Almanya'da kiracılar çoğunlukla yakıt, su ve çöp parası gibi yan giderler için kira ile birlikte ön ödeme yapıyor. Kiracıların yakıt, su gibi harcamaları yıl sonunda hesaplanıyor ve kiracıların ya daha fazla para ödemesi gerekiyor ya da yapılan fazla ödeme geri veriliyor.





Tasarıya göre, kiracıların Aralık ayında gaz parasını ödemesi ancak daha sonra yapılacak denkleştirme ile ev sahiplerinden geri almaları planlanıyor. Yapılacak yeni kira sözleşmelerinde de, kiracıların Aralık ayı için ön ödemeden muaf tutulması öngörülüyor.





İKİNCİ AŞAMA MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Aralık ayında gaz parasının hükümet tarafından karşılanacak olması, artan enerji fiyatları karşısında tüketicilerin üzerindeki yükün hafifletilmesi için Alman hükümetinin aldığı tedbirlerin ilk aşamasını oluşturuyor.





Mart ayından itibaren ise bu tedbirlerinin ikinci aşamasının devreye girmesi tasarlanıyor. Buna göre, hanelerde ve iş yerlerinde harcanan ortalama gaz miktarının yüzde 80'e kadar olan kısmında gaza tavan fiyat uygulanması ve bunun kilovatsaat başına 12 cent olması planlanıyor. Geri kalan gaz tüketiminin fiyatı ise normal piyasa değeri üzerinden hesaplanacak. Halihazırda gazın kilovatsaat başına fiyatı ortalama 20 cent.