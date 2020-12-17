Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da doğum oranı düştü /17 Aralık 2020 13:52

Almanya'da doğum oranı düştü

Almanya’da Federal İstatistik Dairesi verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında 580 bin 342 bebek dünyaya geldi. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise yeni doğan bebek sayısı yüzde bir daha fazlaydı. 2019 yılının ilk 9 ayında 586 bin 497 çocuk dünyaya gelmişti.

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Pandemi sürecinin doğum sayısını artırıp artırmadığı ise önümüzdeki aylarda belli olacak. Merkezi Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi yetkilisi Martin Bujard tarafından yapılan açıklamada “Korona sürecinin nüfusu artırıcı bir etkisinin olup olmadığı en erken aralık ile şubat sürecinde yapılacak doğumlarla belli olur” denildi.

İKİ ETKEN VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre Martin Bujard, korona döneminde insanların çocuk yapıp yapmama konusunda iki farklı düşünceye sahip olduğunu söyledi. Bujard durumu şöyle açıkladı: ”Sağlık durumunu ve ekonomik durumu göz önüne alanlar var. Bunlar çocuk yapma planını erteleyenler. Bir diğer faktör de bunun tam tersi. Yani korana döneminde insanlar aile ve çocukların önemini fark etti ve ‘en iyi zaman’ diyerek planı hayata geçirdi. Bu düşüncelerden hangisinin ağırlık bastığını ilkbahar aylarında göreceğiz” dedi. Bujard, ekonomisi endüstriye dayanan ülkelerde korana döneminde ciddi bir doğum artışının beklenmediğini de belirtti.

YAŞ ORTALAMASI ARTTI

Almanya’da 15 ile 49 yaş aralığındaki kadınlar doğurganlık özelliğine sahip olarak kabul ediliyor. Bu yaştaki kadınların geçmiş yıllara göre oranına bakıldığında kadın başına düşen çocuk sayısı 1.59’dan 1.54’de düştü. Doğum yapan kadınların yaş ortalaması ise yükseldi. İstatistik dairesine göre yıllar geçtikçe kadınlar daha ileri yaşlarda doğum yapmaya başladı. 2016 yılında doğum yapan kadınların ortalama yaşı 31 iken, bu oran 2019 yılında 31.5’a yükseldi. Alman vatandaşı olanlarda yaş ortalaması biraz daha yüksek ve oran 31.9 olarak açıklandı. Almanya’da en genç yaşta anne olanlar Bulgar vatandaşları. Bulgar kadınlarının anne olma yaş ortalaması 27.6. En ileri yaşlarda doğum yapanlar ise Ruslar. İstatistik dairesinin verilerine göre anne olma yaş ortalaması 32.6.
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