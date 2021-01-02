Almanya'da doktorlar tam kapanmanın uzatılmasını istiyor

Alman Klinik Doktorları Sendikası Marburger Bund, hastanelerdeki güncel durum nedeniyle tam kapanmanın uzatılmasını talep etti. Sendika Başkanı Susanne Johna, Funke Medya Grubuna verdiği demeçte, Covid-19 hastalarının tedavisi nedeniyle sağlık sistemi üzerinde oluşan yükün tatil günleri sürecinde de artmaya devam ettiğine dikkat çekti. Johna kliniklerin nefes almaya vakti olmadığını belirtti.





Susanne Johna, "Sağlık sisteminin yükünün hafifletilmesi gerekiyor ve bu sadece sosyal temasın kısıtlanması için alınan önlemlerin uzatılmasıyla mümkün olabilir. Başka şekilde durumu kontrol altına almamız mümkün değil" diye konuştu. Johna, gittikçe daha fazla sağlık çalışanı da enfekte olduğu için yoğun bakım ve enfeksiyon hastalıkları ünitelerindeki iş yükünün de giderek ağırlaştığına dikkat çekti ve bu aşırı iş yükünün sürdürülebilir olmadığını vurguladı.





Sendika Başkanı, bu nedenle Almanya Başbakanı Merkel'in önümüzdeki salı günü eyalet başbakanları ile yapacağı görüşmeden sosyal temas kısıtlamalarının uzatılması için ortak bir karar çıkmasını umduğunu belirtti. Görüşmede 10 Ocak 2021'e kadar uygulanması öngörülentam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı ele alınacak.









"Yoğun bakımlar ancak yazın rahatlayacak"

Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (DIVI) Başkanı Uwe Janssens, "Ancak yazın yoğun bakımlarda uzun süreli bir rahatlamadan bahsedebileceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Janssens, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Covid-19 hastalarının sayısının yılın ilk çeyreğinde 4 bin sınırının üzerinde kalacağının kesin olduğunu" kaydetti.





Janssens, "Noel'in Covid-19'un yayılmasındaki etkisini ancak önümüzdeki haftanın sonunda hastanelerde göreceğiz. Yeni yılın etkisini ise çok daha sonra" diye konuştu.





DIVI'nin yoğun bakım üniteleriyle ilgili Almanya genelindeki veri bankasına göre cuma günü itibarıyla Almanya'da 3 bin 111'i entübe olmak üzere toplam 5 bin 598 hasta Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.





Söz konusu verilere göre Almanya genelindeki yoğun bakım ünitelerinde toplam 21 bin 639 yatak dolu. Boş yatak sayısı ise 4 bin 836.