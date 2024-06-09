Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 'Dört Mevsim' IFLC fırtınası /09 Haziran 2024 17:34

Almanya'da 'Dört Mevsim' IFLC fırtınası

IFLC (Uluslararası Dil ve Kültür Festivali) 22.Yıl etkinliklerine ‘Dört Mevsim’ programı ile devam ediyor.

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Almanya’da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden’deki gösteriye 5 bini aşkın davetli katılırken Dört Mevsim temasıyla dünyanın dört bir yanından gelen gençler hünerlerini sergiledi.


‘Dört Mevsim’ Almanya’da büyük ilgi gördü 
Cumartesi akşamı Wiessbaden, RheinMain Congress Center’de sahnelenen IFLC gösterisi 2 perde ve 4 bölümden oluştu. Program izleyicilere hitaben hem Almanca hem de Türkçe olarak sunuldu. 

Almanya bir gecede ‘Dört Mevsim’i yaşadı 
Her bölümün bir mevsime ayrıldığı gecede farklı dil ve kültürlerden gelen onlarca öğrenci, Vivaldi’nin dünyaca ünlü konçertosundaki “Dört Mevsim”e atıfla hayatın tüm renklerini sergilemeye çalıştı.

 
 
IFLC ‘Dört Mevsim’ ile programlarına devam ediyor 
Eserde yer alan her bir konçerto, bir mevsimi temsil ediyor ve Vivaldi'nin bu eseri, tabiattaki denge ve döngüye gönderme yaparken, insani duygulara yapılmış muhteşem bir övgü niteliğinde. 

Romanya, Kenya, Kazakistan, Endonezya, Kırgızistan, Moldova, Arnavutluk, Fransa, Almanya, Yunanistan, Güney Afrika, Makedonya, Mozambik, Güney Kore gibi pek çok ülkelerdeki okullardan gelen genç sanatçılar, şarkı ve danslarıyla geceye renk kattı. Hem yere dillerinde hem de Türkçe eserler seslendiren gençleri salondakiler büyük bir coşkuyla dinledi.


18 ayrı dilde 20 şarkılık zengin bir repertuarla seyircinin karşısına çıkan gençler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.  Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli gençlerin kurduğu Grup Nevbahar üyeleri unutulmaz klasikleri Türkçe olarak seslendirdi, bazı şarkılar yoğun istek üzerine iki defa seslendirildi.

İzleyicilerin hoş bir akşam geçirdiği etkinlikte veda şarkısı Universal Peace (Yeni Bir Dünya) yoğun istek üzerine 2 kez çalındı. 

“Dört Mevsim” temalı 22. IFLC etkinlikleri Almanya’nın çeşitli şehirlerinde sergilendikten sonra ABD, Romanya ve Fransa’da da sahnelenecek.


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