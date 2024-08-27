Almanya'da düğün konvoyuna büyük şok: Polis araçlara ve ehliyetlere el koydu!

Sonhaber.eu’nun haberine göre, Almanya’nın Köln kentinde A4 otoyolundaki trafiği felç eden Türk düğün konvoyu polisin müdahalesi ile karşılaştı. Konvoydaki araçlara ve sürücülerin ehliyetlerine el konuldu.



25 Ağustos Pazar günü gerçekleşen olayda, yolun üç şeridini kapatan Türk düğün konvoyundaki araçlar trafiği durma noktasına getirdi. Konvoyun arkasındaki araçlar polise ihbarda bulununca olay yerine gelen polis ekipleri, konvoydaki araçları “Rur-Scholle-Nord” dinlenme alanına doğru yönlendirdi.



Konvoyun Aachen yönündeki trafiği kasıtlı olarak yavaşlattığını bildiren polis, araçlara ve ehliyetlere el koydu. Gelin ve damadın ise düğün alayındaki birkaç kişi ile birlikte bir araca bindirilerek düğün salonuna gitmesine izin verildi.



Köln polisi toplamda beş araca ve 20, 23, 24, 25 ve 36 yaşlarındaki sürücülerin ehliyetlerine el konulduğunu açıkladı.