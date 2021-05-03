Almanya'da 'dünyanın en büyük çocuk istismar ağı' çökertildi

Karanlık internette (darknet) 2019'dan bu yana faaliyet gösteren BOYSTOWN adlı platforma yönelik operasyon kapsamına ülkenin farklı noktalarında evlere baskın düzenlendi.







Euronews'te yer alan habere göre Frankfurt savcılığından yapılan açıklamada Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera ve Hamburg'da çocuk görüntüsü paylaşan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldığı ve operasyonda, "dünyanın en büyük çocuk istismarı ağı"nın üç sorumlu şüphelisinin gözaltına alındığı duyuruldu.





Şüphelilerin 40 yaşında Paderborn doğumlu olduğu diğerlerinin ise Münih doğumlu 49 ve 58 yaşlarında olduğu belirtildi.





İnternetin karanlık yüzü AB'yi endişelendiriyor





Europol, ABD, Kanada ve Avusturya'nın iş birliğinde yürütülen operasyon dahilinde aranan bir şüpheli ise Paraguay'da gözaltına alındı.





Uluslararası çapta 400 binden fazla üyesi olan platform "dünyadaki en büyük çocuk istismarı ağlarından biri" olarak tanımlanıyor.



