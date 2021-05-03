Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 'dünyanın en büyük çocuk istismar ağı' çökertildi /03 Mayıs 2021 12:36

Almanya'da 'dünyanın en büyük çocuk istismar ağı' çökertildi

Alman polisi geçen ay düzenlenen bir operasyonla, 400 bin üyesi bulunan bir çocuk istismarı görüntülerini paylaşan ağın çökertildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Karanlık internette (darknet) 2019'dan bu yana faaliyet gösteren BOYSTOWN adlı platforma yönelik operasyon kapsamına ülkenin farklı noktalarında evlere baskın düzenlendi.

Euronews'te yer alan habere göre Frankfurt savcılığından yapılan açıklamada Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera ve Hamburg'da çocuk görüntüsü paylaşan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldığı ve operasyonda, "dünyanın en büyük çocuk istismarı ağı"nın üç sorumlu şüphelisinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Şüphelilerin 40 yaşında Paderborn doğumlu olduğu diğerlerinin ise Münih doğumlu 49 ve 58 yaşlarında olduğu belirtildi.

İnternetin karanlık yüzü AB'yi endişelendiriyor

Europol, ABD, Kanada ve Avusturya'nın iş birliğinde yürütülen operasyon dahilinde aranan bir şüpheli ise Paraguay'da gözaltına alındı.

Uluslararası çapta 400 binden fazla üyesi olan platform "dünyadaki en büyük çocuk istismarı ağlarından biri" olarak tanımlanıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da 'dünyanın en büyük çocuk istismar ağı'... Sonraki Haber >>

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:38