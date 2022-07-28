Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da düşüş trendinde olan enflasyonda yükseliş bekleniyor /28 Temmuz 2022 17:42

Almanya'da düşüş trendinde olan enflasyonda yükseliş bekleniyor

Almanya’da geçen aylarda tarihi zirveyi gören enflasyondaki artış Temmuz ayında yavaşladı. Ancak enflasyonun Eylül ayı itibarıyla yeniden tırmanışa geçebileceği belirtiliyor.

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Almanya'da enflasyon artışı Temmuz ayında ilk tahminlere göre yavaşladı. Federal İstatistik Dairesi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre tüketici fiyatları bir önceki yıla oranla tahmini yüzde 7,5 oranında arttı. Haziran ayında enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 7,6 olarak gerçekleşmişti.

Böylece enflasyonda üst üste iki aydır düşüş görülüyor. Bu yavaşlamada, akaryakıt indirimlerinin yürürlüğe girmesinin ve 9 Euro'luk, Almanya çapında geçerli olan toplu taşıma bileti uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Mayıs ayında  yüzde 7,9 ile son 48 yılın en yüksek enflasyon oranı kaydedilmişti. Ukrayna savaşının sonucu olarak enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar enflasyonu körüklüyor.

Enerji ve gıdada astronomik fiyat artışları
Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, enerji fiyatları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7; gıda fiyatları ise yüzde 14,8 oranında yükseldi. Çalışmalar, yüksek enflasyonunözellikle düşük gelirli haneleri vurduğunu ortaya koyuyor.

Alman Merkez Bankası'nın son aylık raporunda, 9 Euroluk tren bileti uygulamasının ve alınan geçici önlemlerin sona ermesiyle enflasyonun yeniden tırmanabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, "Önümüzdeki aylarda enflasyon oranları yüksek seyretmeye devam edebilir. Hatta alınan geçici tedbirler sona ereceği için Eylül'de yeniden tırmanışa geçebilir" denildi.

 
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