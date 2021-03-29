Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da ehliyetler için yeni dönem başlıyor /29 Mart 2021 11:28

Almanya'da ehliyetler için yeni dönem başlıyor

Almanya'da nisan ayından ehliyet süreleri ve sınavlarında yeni düzenlemeler olacak. Yürürlüğe girecek olan yeni uygulama en çok otomatik şanzımanlı araç ile test sürüşlerini tamamlayan sürücü adaylarını ilgilendiriyor.

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Almanya'da 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren sürücü ehliyetleri ile ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Şimdiye değin yürürlükte olan yasa, otomatik şanzımanlı araçlar ile pratik sürüş testini tamamlayan sürücülerin, yalnızca otomatik vitesli araç kullanmalarına izin veriyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sürücü adaylarının, kurslarda kullandıkları araçların niteliğine bakılmaksızın otomatik ya da manuel şanzımanlı araç kullanmaları tercihlerine bırakılacak.

TEST SÜRELERİ 10 DAKİKA UZADI

Nisan ayında uygulamaya koyulacak olan yeni düzenlemeler, sürüş sınavları ile başka değişiklikleri de içeriyor. Yeni düzenlemeye göre test sürüşleri artık 10 dakika daha uzun olacak. Sürücü adayları örneğin şerit değiştirmek gibi sekiz farklı sürüş görevini eksiksiz yerine getirecek. Ayrıca sürüş hızını ayarlayabilmek gibi beş farklı konuda da yetkinlik göstermek zorunda kalacaklar. Adaylar sınav sonucunda başarılı olsalar dahi, geliştirmeleri gereken konuları da içeren beş dakikalık bir geri dönüşüm, sürüş sınavlarına dahil edilecek.

EHLİYET YENİLEME ZORUNLULUĞU

Ayrıca Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe giren başka bir düzenleme ile 2022 yılından itibaren sürücü belgelerinin, yeni belgeler ile değiştirilmesi hedefleniyor. Değişiklik ile olası sahteciliklerin önüne geçebilmek ve Avrupa Birliği çapında tek tip bir ehliyetin kullanılması hedefleniyor. Değiştirilmesi öngörülen ehliyetler, 10 ocak 2013 tarihinden önce verilen tüm sürücü ehliyetlerini içeriyor. Olası uzun bekleme ve aşırı yüklenmenin oluşmaması için ehliyetlerin değiştirme sırası sürücülerin doğum tarihleri üzerinden takvimlendirilecek.

TÜRKİYE EHLİYETİ ALMANYA'DA GEÇERLİ Mİ?

Yeni ehliyet yönetmeliği yurt dışından alınmış ehliyetler ile ilgili herhangi bir değişikliği ön görmüyor. Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi uyarınca, Almanya'ya giden Türk vatandaşları, Türkiye’de almış oldukları ehliyetlerini 6 ay süreyle kullanabiliyorlar. Almanya'da yerleşik hayata geçenlerin bu süre dolduktan sonra Almanya kanunlarına göre ehliyetlerini yeniden sınava girerek almaları gerekiyor. Ancak Türkiye’den ehliyeti olan sürücü adayları teorik derslerden muaf olmak ve daha az süre zorunlu test sürüşlerine katılmak gibi ayrıcalıklara sahipler.
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