Almanya'da elektrikli oto için yeni teşvik: Evlere şarj istasyonu

Alman hükümeti elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kuran kişilere 900 avro teşvik verileceğini açıkladı. Özel şarj istasyonları elektrikli otomobil piyasasının hareketlenmesi ve Alman markalarının yeni nesil üretimler için daha hızlı hareket etmesi hedefleniyor.







Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer bunun herkes için fayda sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:





"Ev ve apartmanların özel park alanlarında elektrikli otomobiller için akıllı bir şarj istasyonu kurulması bizi her yerde herkes için elektrikli araç şarj istasyonları açma hedefimize kararlı olarak yaklaştıran bir şey olacak."





Berlin'de konuşan Scheuer, elektrikli otomobiller için şarj işlemlerinin yaklaşık yüzde 80'inin gelecekte evlerde gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.





Yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı şartı





Kişiler, apartman yönetimleri ve kooperatifler bu devlet teşvikine 24 Kasım’dan itibaren başvurabilecek. Bu şarj istasyonlarında teşvik alabilmenin tek bir koşulu olacak o da kullanılacak elektriğin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi.





Bunun için o apartmanın enerjisinin rüzgar ve güneş panellerinden sağlayan bir şirketten alması gerekiyor ya da direk kendi güneş panellerini kullanması gerekiyor.





Öte yandan, Alman hükümeti, elektrikli otomobillerde tüketicilerin şarj endişelerini gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için 2023’e kadar ülke genelinde elektrikli otomobilleri şarj edilebilecek istasyon sayısının 50 bine çıkarılmasını hedefliyor.





Pazar payı her yıl artıyor





Eylülde hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobillerin sayısı yüzde 260 artarak 21 bin 188 araca yükselmişti. Bu otomobillerin pazar payı ise yüzde 8'e ulaşmıştı.